Uber går igen efter det danske marked: ”Vi vil gerne reguleres”

Kørselstjenesten Uber lukkede for nylig i Danmark, fordi man ikke ønskede at indrette sig efter taxiloven. Men nu kommer Uber med en række indrømmelser og vil igen ind på det danske marked.

Den amerikanske kørselstjeneste Uber vil igen ind på danske marked.Uber forlod Danmark i slutningen af marts, fordi virksomheden ikke ønskede at efterleve taxilovens krav om blandt andet fysiske taxametre og sensorer i bilsæderne.Men nu meddeler Kåre Riis Nielsen, der er politisk direktør for Uber i Norden og Baltikum, at man vil indrette sig efter lovgivningen for at komme tilbage på det danske marked.Uber vil blandt andet give sine chauffører i Danmark pension og løn under sygdom, ligesom man vil indberette alle chaufførers indtjeninger til skat og installere en moderne pendant til et taxameter.”Vi gør det, fordi danskerne vil Uber. Vi havde over 300.000 brugere, og det er noget af det bedste, vi har set globalt,” siger Kåre Riis Nielsen til Danmarks Radio ”Vil vil gerne reguleres, og vi vil gerne tilpasses. Vi erkender, at der er begået fejl, og det har ikke været helt kønt undervejs. Men vi er klar nu til at spille efter de regler, der er.”Uber vil til gengæld have fjernet loftet over kørselstilladelser og have lov til at bruge private biler til erhvervstransport.Men ifølge Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, kan Uber skyde en hvid pil efter begge dele.”Jeg ved ikke, om de mennesker, der hylder det her også hylder, at vi bøjer loven på andre områder. Vi har en lovgivning, fordi der skal være lige og fair konkurrence, og det er der i taxalovgivningen.”Ubers findes i dag stadig i Danmark i form af en udviklingsafdeling i Aarhus.