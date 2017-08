Forbrugerorganisation advarer: Køb ikke Microsofts Surface-produkter - går alt for ofte i stykker

Hver fjerde køber af en Surface-bærbar eller -tablet fra Microsoft vil få problemer med maskinen, advarer forbrugerorganisation, der derfor heller ikke længere kan anbefale produkterne.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

“Nye undersøgelser foretaget af Consumer Reports National Research Center estimerer, at 25 procent af Microsofts bærbare computere og tablets vil have præsenteret deres ejere for problemer ved slutningen af det andet år, man ejer dem.”

Consumer Reports kan ikke længere anbefale eksempelvis Microsofts Surface Book.

Annonce:

Microsofts Surface-produkter har over de seneste år opnået stor succes på markedet, fordi det er veldesignede og innovative produkter, der falder i mange forbrugeres smag.Der er dog noget, der tyder på, at flere af Surface-produkterne også har et alt for svagt 'helbred', så der opstår relativt mange fejl og problemer med maskinerne, når de har været i brug i et stykke tid.Den amerikanske forbrugerorganisation Consumer Reports kommer nu med en meget opsigtsvækkende melding.“Consumer Reports fjerner sit 'recommended' stempel fra fire Microsoft-bærbare og kan ikke anbefale andre Microsoft-bærbare eller- tablets på grund af en forventet ringe pålidelighed sammenlignet med de fleste andre brands.”Udmeldingen fra Consumer Reports kommer med udgangspunkt i en ny undersøgelse, hvor der er indsamlet data om 90.741 tablets og bærbare, der er købt mellem 2014 og 2017.Ud fra de data om blandt andet problemer og fejl, der er indsamlet, udgiver Consumer Reports anbefalingerne (eller manglen på samme) om en lang række forskellige bærbare og tablets.“Nye undersøgelser foretaget af Consumer Reports National Research Center estimerer, at 25 procent af Microsofts bærbare computere og tablets vil have præsenteret deres ejere for problemer ved slutningen af det andet år, man ejer dem,” lyder det blandt andet i rapporten.“Beslutningen fra Consumer Reports går på Microsoft-enheder med tastaturer, der kan klikkes af, som den nye Surface Pro, der er lanceret i juni, og Surface Book, ligesom det også gælder virksomhedens Surface-bærbare med et traditionelt design,” forklarer Consumer Reports De fire konkrete Microsoft-produkter, som Consumer Report tidligere har anbefalede, men som nu mister dette stempel, er:- Microsoft Surface Laptop (128GB og 256GB-versioner)- Microsoft Surface Book (128GB and 512GB-versioner).Samtidig forklarer Consumer Reports, at Microsoft stadig er relativ ny på hardwareområdet, hvorfor det først er nu, at der er nok data om produkterne til at kunne estimere deres holdbarhed og pålidelighed.“Microsofts estimerede 'breakage rate' for dets bærbare og tablets var højere end de fleste andre brands. Forskellen er statistisk signifikant, hvilket er årsagen til, at Microsoft ikke lever op til Consumer Reports’ standarder for anbefalede produkter.”Consumer Reports forklarer videre, at man blandt andet også har undersøgt produkternes skærme, batteritid, hastighed og ergonomi.Flere Microsoft-produkter har klaret de test godt, eksempelvis Surface Pro, der scorede højt på flere områder.“Men mange købere går mindst ligeså meget op i pålidelighed,” skriver Consumer Reports, der altså ud fra data fra forbrugerne konkluderer, at Microsofts produkter har problemer på den front.