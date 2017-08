HBO tilbød hacker millionbetaling for ikke at lække Game of Thrones

Betalingskanalen har uden held forsøgt at betale en hacker for ikke at offentliggøre interne data og episoder af den populære tv-serie.

Den amerikanske betalingskanal streamingtjeneste HBO har angiveligt tilbudt en gruppe hackere mere end halvanden million kroner i løsesum for stjålne afsnit af kanalens tv-serier samt manuskripter, emails og andre interne data.Det amerikanske magasin Variety er i besiddelse af en korrespondance mellem hackeren og HBO, og heraf fremgår det, at HBO 27. juli tilbød hackeren en betaling på 250.000 dollars svarende til 1,6 millioner kroner.HBO ville angiveligt betale hackeren som et led i sit ”bug bounty”-program, hvor venligtsindede hackere får betaling for at gøre opmærksom på sikkerhedsbrister. Det er dog tydeligt, at hackeren ikke er venligtsindet overfor HBO, og vedkommende har øjensynligt heller ikke accepteret tilbuddet.HBO-hackeren har siden offentliggjort en video, hvori der kræves en betaling på mellem seks og 7,5 millioner kroner.Hackeren hævder at tjene mellem 12 og 15 millioner kroner om året på at afpresse virksomheder, og HBO skal derfor betale seks måneders ”løn” for den tid, det har taget at penetrere virksomhedens netværk.Hackeren har indtil videre blandt andet lækket et afsnit af Game of Thrones før sendetid, ligesom en liste med privatadresser og telefonnumre på alle medvirkende skuespillere i den igangværende sæson af Game of Thrones også er havnet på internettet.HBO afviser at kommentere sagen.