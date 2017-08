Disse sikkerhedsteknologier volder hackerne størst problemer

Især to sikkerheds-teknologier volder hackerne problemer, viser rundspørge blandt 250 hackere.

Ønsker man for alvor at gøre livet surt for alverdens hackere, der forsøger at bane sig vej ind i virksomhedens it-systemer, skal man satse på multi-faktor validering og kryptering.Det viser en rundspørge blandt 250 hackere, der i sommerens løb deltog på den årlige Black Hat-hackerkonference i Las Vegas.Her blev de bedt om at nævne de sikkerheds-teknologier, som de mener er sværest at bryde igennemPå førstepladsen kom multifaktor-validering, som 38 procent af de adspurgte nævnte som den mest besværlige sikkerheds-foranstaltning for en hacker.32 procent af de adspurgt nævnte kryptering som den sikkerheds-foranstaltning, der er sværest at bryde igennem.Til gengæld fandt under 10 procent af hackerne, at det er svært at bryde igennem klassiske it-sikkerhedsteknologier som firewalls, antivirus-software og såkaldt intrusion prevention-systemer.Ifølge hackerne er der altså ikke de store udfordringer forbundet med at komme igennem de klassiske teknologier til perimeter-beskyttelse.Det betyder, at hackerne nu i stor udstrækning fokuserer på at få adgang til bruger-konti og mail-password, da der er langt højere succesrater i at sigte efter medarbejdere, som begår fejl, end i at bruge energien på at hacke sig igennem komplicerede systemer.Hele 85 procent af de adspurgte på Black Hat peger på netop mennesker som den største sikkerhedsrisiko.Blot 10 procent af hackerne mener til gengæld, at ikke-opdateret software udgør den største sikkerhedsrisiko for en organisation.Blandt it-sikkerhedsleverandørerne er der for tiden stor fokus på at udvikle intelligente it-sikkerhedsløsninger.Men de såkaldte threat intelligence-løsninger kommer ikke desto mindre ind på førstepladsen over listen over de mindst effektive sikkerheds-teknologier hos hackerne.Hele 59 procent af de adspurgte peger på, at threat intelligence-løsningerne er de mindst effektive.Det skyldes ikke mindst, at der i vid udstrækning er adgang til løsningerne i hacker-miljøerne, hedder det. Dermed kan hackerne ret nemt finde ud af, hvordan de virker og altså dermed arbejde sig uden om dem.53 procent af de adspurgte i undersøgelsen betegner iøvrigt sig selv om white hackers, mens 33 procent af de pågældende betegner sig som ‘black hats’ - altså hackere med gedulgte bevæggrunde.