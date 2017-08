Microsoft efter sønderlemmende kritik af Surface-produkterne: "Vi står fuldstændig inde for kvaliteten og pålideligheden i Surface"

Vi står fuldstændig inde for kvaliteten og pålideligheden i Surface-produkterne, lyder reaktionen fra Microsoft. Forbrugerorganisation advarer ellers mod at købe Surface-produkter, fordi de har for mange fejl ifølge en undersøgelse.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

“Vi respekterer Consumer Reports, men vi er uenige i konklusionerne.”Sådan skriver Panos Panay, corporate vice president i Microsoft Devices, i et blogindlæg , efter at forbrugerorganisationen Consumer Reports netop har meldt ud, atman ikke længere kan anbefale nogen af Microsofts Surface-produkter.Microsoft afviser dog nu den sønderlemmende kritik fra Consumer Reports.“Vi står fuldstændig inde for kvaliteten og pålideligheden i Surface-familien og -enhederne, og jeg kan trygt sige til jer, at der aldrig har været et bedre tidspunkt at købe en Surface på end nu,” lyder reaktionen fra Microsofts Panos Panay.Consumer Reports kommer med den meget opsigtsvækkende melding på baggrund af en ny undersøgelse, hvor der er indsamlet data om 90.741 tablets og bærbare, der er købt mellem 2014 og 2017.“Consumer Reports fjerner sit “recommended” stempel fra fire Microsoft-bærbare og kan ikke anbefale andre Microsoft-bærbare eller- tablets på grund af en forventet ringe pålidelighed sammenlignet med de fleste andre brands,” lyder det rapporten.Læs mere om undersøgelsens resultater her “Nye undersøgelser foretaget af Consumer Reports National Research Center estimerer, at 25 procent af Microsofts bærbare computere og tablets vil have præsenteret deres ejere for problemer ved slutningen af det andet år, man ejer dem,” skriver Consumer Reports blandt andet.Den konklusion køber Microsoft dog ikke, og selskabet har derfor nu udsendt en kommentar til udmeldingen fra Consumer Reports.“Surface har været på noget af en rejse over de seneste fem år, og vi har lært en masse.”“I Surface-teamet holder vi hele tiden øje med kvaliteten ved måle på blandt andet fejl og tilbageleveringsraten - både vores forventede 1-2 års fejlrate og den reelle tilbageleveringsrate for Surface Pro 4 og Surface Book er signifikant lavere end 25 procent,” skriver Panos Panay, corporate vice president i Microsoft DevicesHan forklarer videre, at Microsoft også måler på eksempelvis 'incidents per unit', og at det tal er forbedret fra produkt til produkt og nu ligger en stykke under en procent.Samtidig hæfter Microsoft ved, at der er en meget høj kundetilfredshed med Surface-produkterne.“Surface-teamets mission er og har altid været at producere produkter, der giver en fantastisk oplevelse for vores kunder og fans. Det er motivationen i alt, vi gør, og vi er stolte af de produkter, vi har bygget,“ lyder reaktionen fra Microsoft.