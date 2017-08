AMD-nyheder: Så (vanvittig) kraftfuld er Ryzen Threadripper 1950X i tests

Foto: IDG

AMD’s nyeste 16-kernede processor æder alle andre forbruger- og entusiast-processorer til morgenmad.

AMD er på krigstien og udfordrer både Intel og Nvidia i disse dage.Faktisk udraderer AMD fuldstændig Intel i det seneste slag om entusiasterne med sin AMD Ryzen Threadripper 1950X.1950X kommer nemlig med hele 16 kerner og 32 tråde til knap 8.000 kroner.Det lyder af vanvittigt mange penge (og det er det også får langt de fleste, der slet ikke vil kunne bruge al den kraft, der sidder i 1950X), men Intels eneste nuværende modsvar, Intel i9-7900X, koster ligeledes knap 8.000 kroner, og 7900X fra Intel har “kun” 10 kerner og 28 tråde.Der er vildere processorer på vej fra Intel, blandt andet i9-7960X med tilsvarende 16 kerner og 32 tråde, men også til en pris på 1.699 dollars - groft omregnet til 11.000 kroner.Så hvor vild er AMD Ryzen Threadripper 1950X så?Vores amerikanske kollegaer hos PCworld.com har testet processoren, der knap er dobbelt så stor som en almindelig pc-processor, og resultatet er, som man kan forvente det: Den æder alle andre processorer til morgenmad.Du kan læse hele PCworlds test her , men vi har trukket lidt konklusioner herunder.I applikations-benchmarks målt på multi-core som Blender, POV-Ray og CineBench R15 flår Threadripper konkurrenterne ned.Omvendt ser det ud i Blender og CineBench, hvis man kun måler på Single-core-evner.Her er det klart Intels processorer, der yder bedst.Det samme scenarie sker med 7-Zip og WinRAR: Threadripper klarer sig bedst med 7-Zip, men ved WinRAR er samtlige Intels i9 og i7-processorer hurtigere.Det har dog formodentligt at gøre med, at WinRAR på ingen måde er optimeret til hverken Threadripper eller AMD’s andre Ryzen-processorer.Og hvad med 4K-til-FHD-rendering i Adobe Premiere CC? Threadripper æder igen de andre på grund af sine mange kerner.I spil overbeviser processoren mindre, men det kan sagtens have noget at gøre med, at de fleste spil simpelthen ikke kan udnytte 16 kerner.Ærlig talt kan de færreste spil knap nok udnytte fire kerner til fulde.Konklusionen omkring AMD Ryzen Threadripper er trefoldig: Hvis du leder efter en stærk processor til applikationer, der kun udnytter en eller få kerner og tråde, får du mere for dine penge i billigere Intel-processorer.Det samme gælder gaming.Med mindre du har brug for samtidig at kunne streame eller optage dine spil, får du mere gaming-lir i en Intel-processor, da de fleste spil ikke kan udnytte så mange kerner, og flere spil stadig er optimeret til Intel og ikke AMD.Men så er der multi-kernet og rå ydeevne, og her slår Threadripper alt af banen.Det er en processor til arbejde i sin reneste form på computeren: Encoding, rendering, 3D-modellering eller alle tre ting på én gang, og det klarer den med bravur.Det får en til at stille spørgsmål ved, hvordan Intel kan kræve samme pris for en 10-kernet processor, som AMD tager for sin 16-kernede.Du kan som sagt læse hele P Cworlds Threadripper-anmeldelse her , hvor du blandt andet også kan læse om, hvor svær den er at isætte bundkortet.