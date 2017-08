Morgen-briefing: IBM lægger sag an mod tidligere CIO: Forlanger 11 millioner kroner retur / Bitcoin runder for første gang 4.000 dollar per styk / Alphabet når forventet Q2-resultat trods gigantisk EU-bøde

IBM lægger sag an mod tidligere CIO: forlanger 11 millioner kroner retur. Bitcoin runder for første gang 4.000 dollar per styk. Alphabet når forventet Q2-resultat trods gigantisk EU-bøde. Dansk telefirma opbygger forretning i Myanmar. Kinas kæmpe-sites efterforskes for spredning af samfundskritisk indhold

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.IBM sagsøger selskabets tidligere globale CTO, Jeff Smith. IBM mener, at han ikke har overholdt sin konkurrence-klausul og forlanger aktier for 1,7 millioner dollar tilbageleveret, ligesom selskabet forlanger, at Jeff Smith tvinges til at fratræde sit nye job indtil tidligt maj næste år.Jeff Smith er netop tiltrådt i en topstilling hos IBM-konkurrenten Amazon Web Services, og IBM mener, at han tager mange forretningshemmeligheder med sig over til konkurrenten, som han kan udnytte i konkurrencen mod sin tidligere arbejdsgiver.IBM peger på, at Jeff Smith var blandt blot et par håndfulde topchefer, der har dyb viden om udviklingen af næste generationer af IBM’s cloud-teknologier.“Jeff Smith kender til forretningshemmeligheder som produkt-omkostninger, design-specifikationer, perfomance og release-planer, der alt sammen kan være værdifuldt for AWS,” lyder det fra IBM.Bitcoin-kursen rundede søndag for første gang nogensinde 4.000 dollar.Faktisk nåede den blot syv år gamle valuta en peak på 4.224 dollar søndag formiddag. Det svarer til 26.700 kroner for en enkelt bitcoin.Bitcoin-kursen er drønet i vejret i den seneste tid. Det er således kun et par uger siden, at kursen for første gang rundede 3.000 dollar.En bitcoin kostede otte cent i 2010. Værdien er altså blevet 52.800-doblet på syv år.Læs også Computerworld-journalist Jacob Wittorffs:Google-ejeren Alphabet indfrier forventningerne til resultatet for andet kvartal, men selskabets aktiekurs har fået tæv på grund af den gigantiske EU-bøde på 18 milliarder kroner, som selskabet har fået.Den kan du læse mere om her:Alphabet landede i kvartalet et netto-overskud på 3,52 milliarder dollar - 22,3 milliarder kroner. Det betyder, at Alphabet har pumpet 10,2 millioner kroner ind på bankbogen hver time døgnet rundt - efter selskabet har betalt alle omkostninger.Du finder Alphabets Q2-regnskab her. Danske Telcon, der opsætter telemaster, er ved at opbygge en forretning i Myanmar, hvor selskabet ifølge Børsen siden 2013 har investeret fire millioner kroner.“Vi var faktisk gået i gang med at lave markedsundersøgelser i Myanmar. Men så kom Telenor og sagde: "Drop det – bare se at komme i gang hos os. Vi har masser af master, der skal sættes op." Så vi fik en flyvende start, har i dag 20 ansatte i Yangon og en omsætning på 2,6 millioner kroner om året. Så vi begynder at nærmer os break even," siger selskabets CEO, Peder Hansen, til avisen.Nogle af verdens største web-sites, kinesiske Tencent, Baidu og Sina Weibo, efterforskes af den kinesiske stat, der mener, at de store sites har været med til at formidle materiale, der ‘skader den sociale orden,’ hvilket ikke er lovligt i Kina.Efterforskningen sker som led i en stor kampagne, som den kinesiske stat har været i gang med i et stykke tid og som allerede har ført til lukning af forskellige video-tjenester.Efterforskerne er på jagt efter online-indhold, der udfordrer statens autoritet.Det kinesiske cyberspace-ministerium meddeler, at tech-firmaer tillader opslag, der er ‘voldelige, løgnagtige, terroristiske, rygte-spredende, obskøne og pornografiske.De tre selskaber undskylder alle ‘dybt.’