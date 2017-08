Danmark ryger ned af ranglisten: Kun verdens 15. bedste bredbånds-nation

I Danmark har vi langsommere bredbåndforbindelser end i Rumænien og Litauen.

Annonce:



Annonce:

I Rumænien og Litauen kan de i dag bryste sig af at have hurtigere bredbåndsforbindelser end i Danmark.Det fremgår af virksomheden Speedtests månedlige opgørelse over hvilke lande, der har de hurtigste internetforbindelser.I Speedtest Global Index fra Juli 2017 er Danmark faldet én plads ned til en 15. plads på listen over lande med de hurtigste bredbåndsforbindelser, mens Singapore, Sydkorea og Hong Kong indtager de tre topplaceringer.I Speedtests opgørelse er den gennemsnitlige danske interforbindelse på 63, 02 mpbs.På en lignende liste fra virksomheden Akamai indtog Danmark dog for nylig en 10. plads.Speedtest har også lavet en opgørelse over lande med de hurtigste mobilforbindelser. Her ligger Danmark på en 12. plads med en gennemsnitlig hastighed på 35,60 Mpbs, mens Norge, Holland og Ungarn indtager de tre topplaceringer.