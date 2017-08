Den danske spilbranche tørster efter kapital: Kan skabe Danmarks næste store it-succes

Den danske spilbranche har et kæmpe potentiale, lyder det fra iværksættere og investorer.

Annonce:



Annonce:

Den danske spilbranche har gennem tiden budt på store succeser som Subway Surfers, Limbo og Hitman.Men potentialet er langt større, siger en række investorer og iværksættere fra den danske spilbranche til ugebrevet Mandag Morgen Målet er, at den danske spilbranche ligesom spilbranchen i Sverige og Finland skal kunne fostre de helt gigant-succeser som Minecraft og Angry Birds.Men ifølge investoren Janos Flösser der også er medstiftet af IO Interactive, som skabte Hitman-serien, kræver det større politisk opbakning.”Jeg er helt enig i, at den danske spilbranche i dag kan præstere flere store globale succeser, men det er krævende og dyrt at bygge langtidsholdbare virksomheder. Det er ikke gjort med gode ideer og talent. Der skal både noget politisk medvind til, og måske skal vi investorer også finde sammen i større konsortier eller helt nye finansieringsmodeller,” siger han til Mandag Morgen.Computerworld kunne tidligere på året fortælle, at Janos Flösser er en af folkene bag den helt nye danske investeringsfond Promentum Equity Partners.