Billetter til stort Counter Strike-stævne i Odense revet væk

Odense skal være værtsby for den næste store Counter Strike-finale i ESL-ligaen, og det forventes, at flere millioner vil se med.

Odense skal være værtsby for finalen i verdens største turnering i computerspillet Counter Strike, CS:GO ESL Pro League.Og der er stor interesse i finalen, der skal afvikles i Sparekassen Fyn-Arenaen.I hvert fald er de omkring 5.000 billetter, der i første omgang er blevet udbudt, alle blevet solgt på et under et døgn.Tilbage i første bølge er nu de markant dyrere premium-billetter. De koster op mod 1.200 kroner stykket.Odense Kommune forventer, at mere end 13.500 mennesker i løbet af finaledagene til december skal se finalen.Yderligere events og turneringer skal trække op mod 30.000 mennesker yderligere til byen, hvilket svarer til et samlet event på størrelse med den odenseanske festival Tinderbox.ESL og Odense Kommune forventer desuden, at over 4 millioner seere verden over vil følge med live ved finalen, der løber af stablen d. 10-12 december.I øjeblikket overvejer Sparekassen Fyn Arena at udvide antallet af billetter, og du kan skrive dig op her Counter Strike er et af de mest populære computerspil i den voksende eSports-bølge.Alene spillet League of Legends har flere registrerede spillere i Danmark, end der er medlemmer i Dansk Håndboldunion, og nogle af verdens bedste Counter Strike-spillere er fra Danmark. De spiller blandt andet på holdene Heroic, North og Astralis.Det er stort for Odense, at CS:GO-finalen er kommet til byen. Det mener Jane Jegind, der er by- og kulturrådmand i Odense kommune.“Det er kæmpestort, at CS:GO-finalen kommer til Danmark og til Odense. Det er ikke bare en døgnflue, når vi kan se, hvad det betyder for vores unge, og vi er slet ikke i tvivl om, at eSport er en del af vores nutid og fremtid,” siger Jane Jegind til Computerworld.Odense er allerede indehaver af to større eSportsforeninger, Marienlyst eSport og DHG, der udspringer i de gamle sportsklubber, som begge oplever stor interesse fra de unge.“Jeg deler ikke opfattelsen af, at eSport er noget negativt. Du kan ikke være en rigtig god eSport-spiller, hvis du lever af cola, chips og pizza. Det er fordomme, som vi skal have bekæmpet, hvis vi skal gøre eSporten ære, og vi samarbejder allerede med vores eSportsforeninger her i kommunen på området,” siger Jane Jegind.Imens hun ikke selv spiller computerspil - hverken på konkurrenceniveau eller blot for hyggens skyld - så har hun stadig eSporten tæt på livet.“Min datter spiller Counter Strike og Overwatch, og jeg var selv på besøg ved Dreamhack (stor eSport-turnering i Sverige) i 2016, hvor jeg virkelig kunne mærke stemningen og opbakningen, og den stemning glæder jeg mig til rammer Odense,” siger Jane Jegind til Computerworld.Ud over at skabe omsætning for Odense under finalen, er formålet med værtskabet at tiltrække unge til Odenses drone- og robotvirksomheder samt nyt blod til byens it-uddannelser.