Nye tal for it-markedet: Her er der vækst i 2017 og 2018 - man skal være hurtig, hvis man vil med til 'festen'

Selvom it-markedet i Europa vokser, er væksten kun beskeden, lyder det i ny rapport.

I sidste uge kunne kunne vi her på Computerworld fortælle, at markedet for augmented og virtual reality står til at få en omsætningsvækst på hele 100 procent eller mere om året over de kommende fire år.Desværre er den form for vækst primært forbeholdt nye markeder, mens it-markedet generelt er præget af en noget mere moderat vækst.Det gælder også it-markedet i Europa, konkluderer Forrester Research i en ny rapport.“Vi forudser, at at væksten i indkøb af software, hardware og services hos europæiske virksomheder og myndigheder vil blive på 1,6 procent i 2017 og stige til 2,2 procent i 2018,” lyder det fra analysefirmaet.Mens det ikke er en vækst, der er voldsomt prangende, så er der flere områder, hvor væksten vil være lidt højere.Eksempelvis vurderer Forrester, at investeringerne i software vil stige med på 3,5 procent i 2018, og væksten i salg af computerudstyr, der kun er på en procent i år, vil stige til tre procent næste år.Det er dog ikke noget, der kan kaldes en vækstfest, og ser man på eksempelvis markederne for kommunikationsudstyr, teleservices og oursourcing, forventer Forrester Research faktisk, at væksten vil være på blot en procent eller mindre.Med andre ord skal man som it-leverandør være hurtig til at rykke, hvis man vil med til den beskedne 'vækst-fest' på det europæiske it-marked.Forrester begrunder blandt andet vurderingen med, at den europæiske økonomi endnu er noget sløv, og at flere lande stadig mangler at sætte gang i strukturreformer, der kan hjælpe væksten på vej, mens Storbritannien har udfordringer som følge af Brexit.Samtidig betyder den teknologiske udvikling, at nogle af de nye markeder, der er præget af høj vækst, tager noget af væksten fra de ældre markeder.“Der er kommet damp på overgangen til cloud, men cloud-kannibaliseringen begrænser væksten for software, konsulentydelser og oursourcing-services,” skriver Forrester Research i rapporten.