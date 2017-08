Mærsk-CEO var lammet af kæmpe cyberangreb: “Vi var tvunget til at bruge WhatsApp på private telefoner”

Petya-angrebet lammede Mærsk i hele verden, og først nu efter halvanden måned er virksomheden ved at være tilbage i normal drift. CEO Søren Skou fortæller, hvordan det er at stå i spidsen for en global virksomhed under angreb.

Annonce:



Annonce:

"Det var ærligt talt en chokerende oplevelse. Din email går ned med hele din adressebog. Vi endte med at bruge WhatsApp på vores private telefoner.”Søren Skou er CEO for AP Møller-Mærsks globale shipping-forretning, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre, da Mærsk blev ramt af cyberangrebet Petya.Virksomhedens systemer var sat ud af spillet over hele verden, og verdens største shipping-forretning kunne ikke modtage nye ordrer.”Med de fleste forretningsproblemer vil man intuitivt vide, hvad man skal gøre. Men i dette tilfælde havde jeg ingen klar idé om, hvad næste skridt var,” siger Søren Skou til Financial Times Mærsk måtte lukke 76 havneterminaler ned som følge af angrebet, og Søren Skou besluttede, at det var nødvendigt selv at være inde over al kommunikation og selv deltage i alle krisemøder.”Jeg forsøgte bare at finde ud af, hvad der foregik. Det var vigtigt at være synlig og tage synlige beslutniger.”Mærsk oprettede siden et selvstændigt site, hvor kunderne kunne orientere sig om sagens udvikling, og de lokale afdelinger fik besked på selv at vurdere, hvordan de bedst kunne hjælpe deres kunder.”Lad være at vente på tilladelse fra hovedkvarteret. Vi accepterer udgifterne,” lød beskeden fra Søren Skou.Mærsk er halvanden måned efter angrebet ved at nærme sig noget, der ligner normal drift.Og ifølge den danske CEO har virksomheden lært, at man ikke kan sikre sig 100 procent mod hackere, men han understreger samtidig, at man hos Mærsk skal være hurtigere til at isolere fremtidige angreb, så de ikke spreder sig.”Før man har oplevet noget som dette her, kan man ikke forestille sig, hvad der kan ske. Hvor slemt det egentlig kan blive.”