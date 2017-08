Her er de 20 danske it-virksomheder, der får tilført mest kapital

White paper

Netværksprinteren er den oversete trussel mod din virksomheds it-sikkerhed - her er de gode råd

Danske virksomheder er i stigende grad under angreb fra it-kriminelle, og oplever flere og flere brud på it-sikkerheden. En undersøgelse blandt 300 it-ansvarlige gennemført af Spiceworks i samarbejde med HP viser, at 16 procent af de registrerede brud på it-sikkerheden involverede printere. I 2014 var tallet kun fire procent. Alligevel er det kun fire ud af ti it-ansvarlige, som har indført tilstrækkelige sikkerhedspolitikker for netværksprintere, hvilket udsætter virksomheden for betydelig risiko: Hackerangreb, blotlæggelse af følsom information eller bøder i forbindelse med EU’s persondataforordning.