Microsofts nye våben i cloud-krigen mod Amazon og Google: Vil Azure Stack få den ønskede effekt?

ComputerViews: Microsoft sender i næste måned sit nye våben i cloud-krigen mod Amazon og Google ud i butikkerne. Bliver Azure Stack det våben, som Microsoft håber på?

Det er efterhånden nogle år siden, at Microsoft første gang meddelte, at selskabet arbejdede på et nyt våben i den kamp om cloud-markedet, som selskabet i disse år udkæmper med ikke mindst AWS og (i mindre omfangt) Google.Nu er Microsoft klar med Azure Stack, som bliver lanceret i næste måned, hvor det nye system kan købes sammen med maskiner fra i første omgang Dell EMC, HP Enterprise og Lenovo fulgt af Cisco og Huawei.Helt enkelt gør Azure Stack-produkterne det muligt at bygge en lokal version af Azure-clouden i selskabernes egne datacentre. Den lokale version vil være identisk med den version, som Microsoft hoster i et af selskabets store datacentre, med samme værktøjer, infrastruktur, opbygning og det hele.Det gør det ifølge Microsoft nemt at flytte en applikation, infrastruktur, sikkerhedsopsætning eller andet mellem et lokal datacenter og Microsofts public cloud i et stort datacenter, ligesom det vil være muligt at holde særlige applikationer hjemme og så smide resten afsted til microsoft.Du kan tage med på besøg i et af Microsofts store datacentre her:Samtidig vil brugerne af Azure Stack afregne med Microsoft efter enten tidsforbrug eller brug af computer-ressourcer - ganske som det er tilfældet med den ‘rigtige’ Azure-platform.Microsoft forsøger med lanceringen af denne hybrid-løsning at indfange de brugere, der stadig er skeptiske over for grundideen bag cloud computing (som Microsoft jo i stor stil er i gang med at bygge sin fremtid på): Nemlig at overlade data-håndteringen til leverandørernes store datacentre.Cloud computing rummer en række fordele som for eksempel høj skalerbarhed, fuld ressource-udnyttelse, lave priser per bruger og høj fleksibilitet, lige som brugerne slipper for at skulle betale for at have en masse overkapacitet stående i kælderen.Men billedet er ikke entydigt.Public cloud egner sig eksempelvis ikke til compliance-tunge brancher som eksempelvis finans- og medicinal-verdenen, der er underlagt ret stramme regler om dataplacering og lignende.Computerworld taler ofte med it-chefer, der er skeptiske over for ideen om, at forretningskritisk data skal bearbejdes i Dublin eller andre steder.Kan man nu også stole på, at data ikke bliver misbrugt? Kan man være sikker på, at den ikke bliver slettet? Eller udnyttet på ukendte måder? Hvem har adgang? Hvordan kommer jeg i kontrol? Er cloud-løsningerne nu også blevet ordentligt gennemtestet, lyder nogle af de typiske bekymringer.Hertil kommer, at mange virksomheder forlængst har investeret i nyt ‘jern’ til deres eget datarum. Og de er ofte ikke interesserede i flytte helt over til cloud-verdenen, da disse investeringer i kælderen jo skal udnyttes (og investeringen forsvares).Først og fremmest gælder det om at understøtte drift og udvikling af forretningen, som jo typisk handler om noget helt andet end it. Så derfor ligger en fuld overgang til cloud ofte ikke lige i kortene.Cloud er jo uden den mindste tvivl kommet for at blive, og de fleste it-chefer vælger en gradvis overgang til cloud-verdenen, hvor mange er begyndt med Office 365.Hvordan så med konkurrencesituationen? Microsoft slås i markedet for de store public cloud-løsninger især med fremadstormende Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud, hvor AWS er klart størst.Men AWS satser helt og holdent på 'rigtig' cloud, hvor applikationerne kører hos AWS, mens Google længe har rumsteret med planer om lignende hybride modeller - dog fortrinsvist via partneraftaler med andre leverandører.Google indgik således for nogle måneder siden samarbejde med Nutanix, der står bag løsninger til såkaldt hyperkonvergeret infrastruktur, som på samme måde skal kunne føre frem til en form for hybrid løsning.Hos AWS kan man forberede data hos sig selv, inden den oploades til AWS-clouden. Men oploades skal den.Amazon er stadig klart størst på markedet. Men det er det klare håb for Microsoft, at Azure Stack kan være med til at mindske afstanden, og Microsoft tror, at denne hybride model kan være et svar på en række af de bekymringer og barrierer, som mange it-chefer stadig tumler med i markedet.Fremtidens cloud-markedet handler om virksomhederne, der i fuld fart er på vej over i denne verden.Det handler om tillid, skalerbarhed og hurtighed.Har Microsoft tænkt rigtigt med Azure Stack? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.