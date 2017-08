Dansk it-projekt syv år forsinket: Leverandør overrasket over projektets faktiske størrelse

Leveringen af Domstolsstyrelsens nye it-system, JFS, er indtil videre syv år forsinket, ligesom prisen er steget voldsomt. Forklaring fra leverandøren: Projektet viste sig at være større end forventet.

JFS civil skal bruges til behandlingen af civile sager ved Danmarks Domstole, hvor der skal være bedre muligheder for digital sagsbehandling og til digital kommunikation med eksterne parter.





Leveringen af Domstolsstyrelsens kommende it-system, JFS, viste sig at være en stor mundfuld for leverandøren Globeteam, skriver ITWatch. Systemet er syv år forsinket, og budgettet er steget fra 63,1 millioner kroner til 160,9 millioner kroner.“Systemet viste sig at være meget større, end vi havde estimeret, da vi afgav tilbuddet. Vi har derfor dels måttet forøge udviklingsholdet væsentligt og skulle bruge mere kalendertid på at udvikle systemet, og ikke mindst blev testarbejdet mangedoblet," fortæller selskabets administrerende direktør, Claus Moldow, til onlinemediet.Systemet skulle oprindeligt været leveret helt tilbage i 2009. Nu forventes det at blive leveret i sommeren 2018.Globeteam-chefen fortæller, at kravene undervejs er blevet ændret, hvilket har betydet, at kompleksiteten er steget.Justitsministeriet anmodede fornylig om en ekstrabevilling. Det skete med henvisning til 'ændringer i projektets samlede økonomiske og tidsmæssige rammer.'