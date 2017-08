Ny USB-standard på vej: Giver mulighed for hæsblæsende dataoverførsler

USB 3.2-specifikationen gør det muligt at fordoble hastigheden, man overfører data med over USB.

Det kan godt være, at trådløse forbindelser er det nye hit hos producenterne af it-udstyr, men et solidt kabel er fortsat at foretrække i mange sammenhænge.Det er også derfor, at man hele tiden videreudvikler USB-standarden. Vi er nu nået til USB 3.2, og også med den nye specifikation er der masser konkrete forbedringer.Ifølge usb.org afventer 3.2-specifikationen lige nu godkendelse, og med denne nye udgave bliver der blandt andet åbnet op for, at data kan transporteres i flere spor/baner samtidig.“Nye USB 3.2 værter og enheder kan nu designes som ‘multi-lane solutions’, hvilket muliggør to spor med 5 Gbps eller to spor med 10 Gbps.”Konkret betyder det, at hastigheden med USB 3.1 fordobles i forhold til den nuværende USB 3.1-standard.En klar fordel ved USB 3.2-udstyr er, at det også vil fungere med kabler, der har et par år på bagen.-“Dette gør det muligt for platform-udviklere at forbedre USB-produkterne, så de passer til deres kunders behov ved at fordoble performance med eksisterende kabler,“ lyder det på usb.org.“For eksempel vil en USB 3.2 vært, der er sluttet til en USB 3.2 storage-enhed, nu være i stand til at realisere en over 2 GB/sek dataoverførsels-performance med et eksisterende USB Type-C-kabel, der er certificeret til SuperSpeed USB 10 Gbps,” lyder det fra arbejdsgruppen bag USB 3.2.Denne mulighed for at udnytte nye USB-specikationer med eksisterende kabler blev lagt ind, da man introducerede USB Type-C på markedet.Det er ikke kun de kablede forbindelser, der forbedres kraftigt i disse år. På det trådløse område er WiGig noget af det mest interessante i øjeblikket.Med WiGig får man blandt andet mulighed for wireless docking, forbedret multimedia streaming og langt bedre dataoverførsler mellem enheder.