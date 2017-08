Manden, der standsede WannaCry, nægter sig skyldig i malware-anklager

Marcus Hutchins blev verdenskendt for at stoppe spredningen af WannaCry. Nu nægter han sig skyldig i en amerikansk sag, hvor han selv er anklaget for at udvikle og sælge malware.

Den engelske sikkerhedsekspert Marcus Hutchins, der i foråret blev kendt for at standse spredningen af WannaCry, nægter sig skyldig i at have udviklet bank-malwaren Kronos.Hutchins stoppede spredningen af WannaCry ved at registrere et specifikt domæne, der fungerede som killswitch, og fik derefter noget nær heltestatus i it-kredse.Men i forrige uge blev han overraskende anholdt i Las Vegas efter at have deltaget i hacker-konferencerne Defcon og Black Hat.Hutchins er anklaget for at have udviklet og solgt malwaren Kronos, der bruges til at stjæle brugeroplysninger fra bankkunder.Mere specifikt går anklagen på, at den unge englænder skulle have solgt malwaren på online-markedspladsen AlphaBay i 2015 for kryptovaluta svarende til 2000 amerikanske dollars.Hutchins nægtede sig mandag skyldig, og hans advokat Marcia Hofman mener ikke, at der er noget at komme efter.”Marcus Hutchins er en fantastisk ung mand og en helt. Han vil forsvare sig kraftigt mod anklagerne, og når der bliver kastet lys over alle beviser, er vi overbeviste om, at han bliver totalt frikendt,” siger hun til Vice Marcus Hutchins er løsladt mod kaution, mens sagen står på, og han har fået tilladelse til at passe sit arbejde for sikkerhedsfirmaet Kryptos Logic.Han skal opholde sig i Los Angeles, hvor han bliver overvåget via fodlænke, og han har fået forbud mod at tilgå det registrerede domæne, han brugte til at stoppe WannaCry.angrebet af hævntørstige hackere - men det største problem var faktisk politiet

