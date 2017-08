Skal uddanne fremtidens danske it-sikkerhedsfolk: “Jeg tror ikke, vi kommer til at mangle praktikpladser”

Københavns Erhversakademi har netop startet Danmarks første it-sikkerhedsuddannelse. Og erhvervslivet hungrer efter kandidaterne, der bliver færdige om halvandet år.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Jesper Nordentoft, Uddannelseschef, KEA.

“Nu er vi jo lige gået i gang, så vi er slet ikke nået til første praktikperiode. Men jeg tror ikke, vi kommer til at mangle pladser.”Det danske erhvervsliv skriger på kompetencer inden for it-sikkerhed, og sikkerhed topper igen og igen listerne over den mest efterspurgte type it-arbejdskraft.Den arbejdskraft er uddannelsesleder Jesper Nordentoft gået i gang med at skabe på Københavns Erhvervsakademi (KEA).KEA startede for nylig Danmarks første dedikerede uddannelse i it-sikkerhed, og dermed kan erhvervsakademiet forhåbentlig sende sikkerhedskyndige it-folk ud i arbejde hos Center for Cybersikkerhed, Rigspolitiet og de private sikkerhedsfirmaer, der alle har været inde over uddannelsens indhold.“Vi har været rundt og talt med virksomheder, organisationer og myndigheder om, hvad det er for en type sikkerhedsfolk, der kommer til at mangle, og ud fra det har vi stykket en studieordning sammen. Og vi får kun positive tilbagemeldinger,” siger Jesper Nordentoft til Computerworld.“Det svære har været at beslutte, om vægten skal ligge på driftssikkerhed med netværk og firewalls, eller på at konstruere software på en sikker måde. Og der har vi valgt primært, men ikke udelukkende, at fokusere på driften.”De efterspurgte it-sikkerhedsfolk er svære at rekruttere af flere årsager.Dels er der ikke så mange af dem i Danmark, og dels kan de - af samme årsag - kræve høje lønninger. Det er i sagens natur et problem for det offentlige, hvor man ikke er i nærheden af at kunne matche de lønninger, en sikkerhedsekspert kan få hos et af de store konsulenthuse eller i et privat sikkerhedsfirma.Det samme problem gjorde sig gældende, da KEA skulle bemande den nye uddannelse.“Det er jo et betydeligt rekrutteringsproblem i den branche, så vi har faktisk løst det med de lærere, vi havde i forvejen. De har været på SANS-kurser rundt om i verden, og flere af dem havde forstand på it-sikkerhed i forvejen. En af dem har f.eks en ph.d. i kryptografi, og hendes viden har vist sig at være enormt nyttig,” siger Jesper Nordentoft.Spektakulære cyberangreb har for alvor sat it-sikkerhed på den brede mediedagsorden, og det er på kort tid gået fra at være niche-stof til noget, man ser i tv-avisen og læser om i de landsdækkende dagblade.Den interesse har Jesper Nordentoft også kunne mærke på KEAs nye sikkerhedsuddannelse, hvor journalist-besøg pludselig er blevet hverdag i de små lokaler i københavns nordvestkvarter.“Vi har optaget 27 studerende på to måneders markedsføring, hvor vi havde regnet med 10-12 stykker. Og medierne er meget interesserede. Jeg har ikke prøvet noget lignende i den tid, jeg har været her.”