Det er helt i orden at 'scrape' LinkedIn-brugeres data - LinkedIn må ikke blokere for kontroversielle tjenester

Det er i orden, når særlige tjenester scraper data fra LinkedIn for at overvåge medlemmernes ageren, lyder ny dom.

Der er netop faldet dom i en principiel sag, der vedrører Microsofts LinkedIn og virksomheden HiQ Labs, der arbejder med at scrape data fra offentlige LinkedIn-profiler.LinkedIn har ønsket at sætte en stopper for denne form for tredjepartsservices, der gør det lettere at søge efter forskellige profiler på LinkedIn og også kan overvåge, hvis og når medlemmer af netværket ændrer i deres profil.På den måde kan HiQ efter sigende også forudsige, hvis en profil er på vej til at foretage ændringer i sit arbejdsliv - en vigtig viden for nuværende og potentielt kommende arbejdsgivere.En amerikansk dommer afgjorde mandag, at LinkedIn ikke må blokere for denne type services. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC HiQ, der altså var udgangspunkt for sagen, er tilfreds med dommen.“Denne afgørelse gør det muligt for os at hjælpe vores kunder, mens vi arbejder på permanent at forhindre LinkedIn i at have monopol på at indsamle og analysere offentligt tilgængelig information fra nettet,“ lyder det i en udtalelse fra virksomheden.LinkedIn har siden maj måned forsøgt at få sat en stopper for tjenester som HiQ, som LinkedIn mener bryder med de aftalevilkår, LinkedIn har.I et brev til flere virksomheder som HiQ fremgår det blandt andet, at LinkedIn har indført en blokering af de data, som blandt andre HiQ anvender til sine løsninger. Det er den blokering, som en dommer nu har sat en stopper for.En talsperson fra LinkedIn indikerer over for BBC, at dommen vil blive appelleret.“Vi er skuffede over rettens beslutning. Sagen er ikke slut. Vi vil blive ved med at kæmpe for at beskytte vores medlemmers muligheder for at kontrollere den information, de gør tilgængelig på LinkedIn,” lyder udtalelsen fra LinkedIn.