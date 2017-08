Facebook udfordrer Den Blå Avis: Lancerer Marketplace til alt dit gamle ragelse

Facebook er klar med en dedikeret funktion kaldet Marketplace, så du lettere kan få solgt dit gamle kamera eller brugte babytøj.

Facebook er blevet et populært sted at sælge sine gamle ejendele via grupper.Det har aldrig været hovedformålet med Facebook, men alligevel er Mark Zuckerberg & Co klar til at udrulle sin Marketplace-funktion i blandt andet Danmark.Funktionen bliver et menupunkt for sig selv i din Facebook-app, hvor det bliver let at finde lokale sælgere i dit nærområde.Du kan specifikt bede Marketplace om at finde alle, der sælger ting inden for en radius af tre kilometer, eller du kan søge mere specifikt med filtre og prisniveauer ligesom på en almindelig budside.På samme måde kan du selv opstille dine brugte underbukser med fotos, nøgleord og salgstekst og vente på bud fra andre i dit lokalområde eller fra resten af Danmark.I Danmark benytter de fleste danskere Den Blå Avis, når de skal sælge deres bruge ejendele.DBA har over 1,2 millioner månedlige besøgende, men Facebooks Marketplace vil unægteligt blive en stor udfordrer til DBA.Ligesom på Den Blå Avis vil du på Facebook Marketplace blive mødt af et galleri med salgsopstillinger, hvor du kan læse mere om produktet, se flere billeder, byde på den eller skrive direkte til ejeren.Herefter foregår det ligesom med Den Blå Avis: Man bliver enige om en pris, et møde mellem to fremmede, et håndslag, en Mobile Pay-besked eller kolde kontanter og så farvel igen.Marketplace blev i første omgang udsendt til de engelsktalende markeder tilbage i oktober, men funktionen er nu klar til 17 yderligere lande heriblandt Danmark.Marketplace forventes at rulle ud over de næste kommende dage.Facebook udvider sig på flere fronter for tiden. Facebook er også på vej med en dedikeret underside i sin app til videoer, der er produceret specifikt til Facebook som en direkte konkurrent til YouTube.