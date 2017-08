Dansk bandeleder i interview: Jeg sætter mine penge i bitcoin

En af de centrale figurer i det københavnske bandekrig hævder, at han investerer sine millioner i krypto-valutaen bitcoin. Valutaen har også tidligere vist sig at være populær blandt kriminelle.

Krypto-valutaen Bitcoin bliver ofte omtalt som de kriminelles foretrukne valuta, og den bliver tilsyneladende også brugt af kriminelle i Danmark.I et stort interview med Berlingske , fortæller den formodede leder af banden Brothas i Mjølnerparken i København, der i øjeblikket er involveret i en bandekrig med banden Loyal to Familia, at han bruger sine penge på at købe bitcoin.Bandekrigen har ført til mere end 20 skudepisoder i København, og i interviewet med Berlingske erkender bandelederen, at krigen er affødt af en kamp om hashmarkedet i København, hvor det anslås, at der årligt omsættes for mere end én milliard kroner.“Du ligner ikke en, der normalt tjener mange millioner. Hvad gør I med pengene," spørger Berlingske ham. Hvorefter bandelederen, der ifølge Berlingske går under navnet Plomo, læner sig frem mod journalisten og svarer:“Jeg køber bitcoin.”Det er velkendt, at bitcoin også er den foretrukne valuta blandt ransomware-bagmænd.Derudover optrevlede det amerikanske forbundspoliti, FBI, i 2013 den illegale online-markedsplads, Silk Road, hvor det via betaling med bitcoin var muligt at købe narkotika og våben.Bitcoins popularitet i kriminelle miljøer skyldes blandt andet, at valutaen er decentral. Det vil sige, at der ikke er en mellemmand som eksempelvis en bank involveret i transaktionerne, og derfor tilbyder valutaen de kriminelle en høj grad af anonymitet.Den erkendelse fik tidligere på året FN’s kontor for narko og kriminalitet, UNODC, til at lancere et program , der skal træne politi-enheder over hele verden i at efterforske kriminelles brug af kryptovalutaer som eksempelvis bitcoin.