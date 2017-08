Dany Kallas kunne score kassen som it-sikkerhedsmand - men har valgt en helt anden vej

Den offentlige sektor har svært ved at rekruttere it-sikkerhedsfolk, der kan tjene langt mere i det private erhvervsliv. Dany Kallas har valgt de store penge fra for at uddanne den næste generation af danske sikkerhedsfolk.

Dany Kallas, underviser, KEA.

“Penge betyder selvfølgelig noget, men det er ikke det vigtigste. Det er det med at kunne flytte folk fra et sted til et andet og give dem en aha-oplevelse.”Dany Kallas underviser i it-sikkerhed på Københavns Erhvervsakademi, og som netværksekspert med ekspertise indenfor it-sikkerhed er han en efterspurgt herre i det danske erhvervsliv.Ifølge Dansk Industri vil der i 2020 mangle 3000 it-specialister i Danmark, og virksomhederne mangler sikkerhedsfolk i stor stil.Specielt de offentlige myndigheder har svært ved at rekruttere og fastholde den dyre arbejdskraft, der kan få langt mere i løn hos for eksempel sikkerhedsfirmaer og konsulenthuse.Alligevel underviser Dany Kallas på KEAs nye uddannelse i it-sikkerhed. I stedet for at score kassen i det private erhvervsliv.“Det er klart, man har været fristet af penge. Men her handler det om noget andet. Man får folk ind, der er helt grønne, men når der så er gået et par år, så er de pludselig blevet til kollegaer. Det kan jeg rigtig godt lide,” siger Dany Kallas til Computerworld.Dany Kallas blev uddannet it-ingeniør i 2004, og derefter havde han en otte år lang karriere hos først Netpoint og siden Wayport og Swisscom, indtil han i 2012 begyndte at undervise webdesignere og softwareudviklere på KEA.Han introducerede desuden it-sikkerhed som valgfag, allerede inden det blev en selvstændig uddannelse, og han fortæller, at noget af det bedste ved at undervise i it-sikkerhed er, at det i modsætning til mange andre jobs er umuligt at gro fast i kedelige rutiner.Sikkerhedsområdet udvikler sig konstant, og derfor bliver Dany konstant sendt rundt på konferencer og workshops, så han hele tiden kan lære de studerende det, der er relevant netop nu.“Det, jeg rigtig godt kan lide ved at undervise i sådan noget som it-sikkerhed, er, at man konstant bliver klogere," siger han."Det er simpelthen et krav fra ledelsen, at jeg udvikler mig hele tiden.”