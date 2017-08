Her er Gartners nye hype cycle: Få styr på alle de hotte teknologier og vigtige it-megatrends

Gartners nye hype cycle giver en vurdering af en lang række nye teknologiers modenhed og et bud på de it-megatrends, man især skal holde øje med.

En ny udgave af analyse- og rådgivningsfirmaet Gartners hype cycle er netop blevet offentliggjort.2017-udgaven af hype cyclen er Gartners seneste vurdering af en række teknologiers modenhedsniveau.Hype cyclen er nemlig bygget op efter præmissen, at en teknologi altid gennemgår en livscyklus, men at denne foregår med forskellige hastigheder fra teknologi til teknologi.En teknologi fødes og hypes, indtil den på et tidspunkt peaker på hype-barometeret. Herefter sker der typisk det, at teknologien skuffer i en periode, før den så i sidste ende rent faktisk indfrier det potentiale, den har.Med den nye hype cycle fokuserer Gartner især på tre megatrends, som analytikerne vurderer vil få stor betydning for digitale virksomheder i det kommende årti.Det drejer sig om kunstig intelligens, 'transparently immersive experiences' og digitale platforme.Det skyldes ikke mindst, at det er denne type tendenser på it-området, der medfører mere intelligens og nye platforme og økosystemer, som virksomhederne kan udnytte til eksempel at gentænke forretningen og effektivisere.Mens kunstig intelligens og digitale platforme efterhånden er ganske velbeskrevede megatrends, så er 'transparently immersive experiences' måske knap så selvforklarende.Under denne paraply gemmer der sig blandt andet virtual reality, augmented reality, 4D-print, computer-hjerne-interfaces og connectede hjem og bygninger.Om de tre afgørende megatrends skriver Gartner blandet andet:“Enterprise-arkitekter, der er fokuserede på teknologisk innovation, skal evalusere disse vigtige trends og teknologier og vurdere den potentielle indflydelse, det kan have på deres virksomheder.”Hype cyclen bygger på analyser af mere end 2.000 forskellige teknologier, hvor Gartner på nedenstående figur så viser et udpluk af de vigtigste.Det er blandt andet værd at bemærke, at eksempelvis machine learning lige nu peaker rent hype-mæssigt, hvilket også gælder selvkørende køretøjer.Til gengæld har eksempelvis virtual reality nu bevæget sig videre fra 'skuffelsens dal' og er på vej til at kunne indfri sit reelle potentiale som teknologi.