Test af RHA T20i-headset: God lyd betaler sig virkelig

Du bliver lydkræsen efter at have lyttet til musik i RHA’s T20i. For hold nu op, hvor er det et godt in ear-headset.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Type: Hørepropper

Følsomhed: 90 dB, 16 ohm

Andet: Akustisk filtre, 10 silikone- og skumpropper, bæretaske

(RHA T20i har også kontrol/mikrofon)

Der medfølger en stor række dutter og endestykker til headsettet, så du kan finde lige din foretrukne løsning for at fastholde headsettet. Foto: Rha.

Du kan skifte filtret på headsettet for at påvirke lyd-outputtet. Forskellen fra det ene filter til det andet er mild, men vi foretrækker stadig at benytte basfiltret. Foto: Rha.

Vi har hovedsageligt testet headsettet sammen med diverse smartphones (HTC U 11, iPhone 7, Samsung Galaxy S8, Huawei Honor 9), og selvom der er en forskel på de forskellige enheder (vi oplever mere indlevende pas via HTC U 11), så er oplevelsen god.

Enderne ved minijack-stikket er dækket af metal for at beskytte samlingerne, og det spiller. Et minus ved metallet er, at hvis du benytter en telefon uden minijack-stik såsom en iPhone 7 eller en HTC U 11, kan metallet ridse din skærm noget så gevaldigt, når du benytter en adapter. Det er dog Apple og HTC's skyld og ikke Rha. Foto: Morten Sahl Madsen.

Bøjlerne sidder ganske fint bag ørene, men ledningens holdbare gummi er utrolig god til at slå knude på sig selv i lommen eller tasken. Der medfølger en lille pose/taske til headsettet, som du kan bruge, hvis du husker det. Foto: Morten Sahl Madsen

Rha T20/T20i Plus: Masser af detaljer

God balance

Tungt headset med god og behagelig fit Minus: Kunne godt være lidt mere præcis og have lidt mere bas

Prisen kan være et minus for nogle Karakter:

Markedet for høretelefoner og headset er større end nogensinde før.Der findes et utal af producenter og headsets, som du som forbruger kan og skal vælge imellem, og der er særligt kommet et stort ryk i de dyrere headsets, hvor der er en chance for, at man betaler ekstra for både brand og logo.Sådan har vi det ikke med RHA’s T20i-headset.Det er et in-ear headset fra et firma i det skotske højland til 1.700 kroner stykket.Til den pris nærmer vi os B&O Play-segmentet, men efter at have testet RHA’s T20i i et par måneder, vil vi til hver en tid smide 1.700 kroner efter headsettet og vælge T20i fremfor eksempelvis B&O Plays H3.Allerede fra første øjekast bliver vi forelskede i T20i.Det industrielle udseende i støbt, rustfrit stål og gummibelagte afstivere til at fastholde headsettet omkring dine ører, både ser og føles som, hvad det er: Ægte gedigent kram.Når materialevalget falder på stål, resulterer det selvfølgelig i en hvis vægt. Headsettet vejer 39 gram, hvilket måske ikke lyder af meget, men til sammenligning vejer Apples klassiske plastikhøretelefoner, earpods, 12 gram.De føles tunge, hvilket dog ikke har været et problem.På grund af bøjlen, der fører headsettets ledning bag om ørene samt et stort udvalg af medfølgende silikone- og skum-ender, er det måske det mest komfortable headset, vi nogensinde har prøvet.RHA benytter sin egen “DualCoil-teknologi. Kort fortalt betyder det, at membranen styres af en dobbelt-spole: Den yderste spole driver mellemtone og diskant og den inderste driver de laveste frekvenser.Derudover kan du selv ændre på lyden. Ikke via en equalizer i en app, men i stedet ved at skifte akustiske filtre. Personligt har jeg valgt at sætte bas-filtre på, så der er lidt mere kraft i bassen.Headsettet kan godt lyde lidt tyndt eller tamt i starten. DualCoil-systemet skal først køres til, og efter et par timers brug den første dag vågner lyden op og bliver levende.Jeg er ikke lyd-connoisseur eller HiFi-entusiast.Jeg griner ofte af mine kolleger, når de taler om diverse højttalertyper eller de rigtige pickupper til en pladespiller, og jeg indrømmer gerne, at jeg har svært ved at høre forskel mellem Spotify og en mp3 med lostless-kvalitet.Men Rha T20i fejede benene væk under mig og har givet mig en lydoplevelse, som jeg ikke har oplevet før fra et in ear-headset.Vokaler og mellemtoner står knivskarpt uden 'sh'-trækninger på s’erne, og der er et stort spil i de høje toner med masser af luft og plads til de små detaljer. Jeg har oplevet detaljer i nogle af mine mest elskede sange med Rha T20i, som jeg ikke har hørt før.Ligeledes er bassen skarp og præcis, om end ikke frembrusende og anmassende.Lydoplevelse er en subjektiv størrelse.Nogle af mine kollegaer giver mig ret, når de prøver headsettet her, at den klare og rene lyd er fremragende. Andre kalder den bas-tom og kedelig, ja endda klinisk.Derfor er det også svært at sige, om Rha T20i’s pris på 1.700 kroner er pengene værd for dig.Vores vurdering af headsettet er dog, at hvis du er villig til at smide lidt ekstra efter et godt in ear-headset, så er Rha T20 og T20i et glimrende valg.