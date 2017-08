Dansk sundheds-startup henter millioner fra tidligere Falck-boss

Et nyt dansk health-tech-startup får stor kapitaltilførelse. Blandt investorerne er Allan Søgaard Larsen, der er tidligere koncernchef i Falck.

Annonce:



Annonce:

Det danske it-startup Practio får nu tilført et to-cifret millionbeløb, og blandt investorerne er Allan Søgaard Larsen, der i december 2016 fratrådte som koncernchef i Falck.Det skriver Berlingske Business Practio er en sundhedsløsning, der er stiftet af lægen Jonas Nielsen, og den gør det blandt andet muligt at bestille vacciner og få genudskrevet medicin på faste recepter direkte fra løsningens hjemmeside.Til Berlingske Business oplyser administrerende direktør i Practio, Mads Mikkelsen, at investeringen skal bruges på yderligere vækst og international ekspansion."De penge, som vi har rejst nu, skal bruges til at styrke organisationen og accelere den internationale ekspansion af vores vaccinationsservice og vores medicinservice,” siger han.I forbindelse med kapitaltilførelsen bliver Ulrik Spor, der er tidligere i direktør i Novo, ny bestyrelsesformand.