Internet-aktivister klager til Datatilsynet over politiets nummerplade-skanning: Er i strid med persondataloven

To danske it-aktivister har klaget til Datatilsynet over politiets indsamling af nummerpladedata.

Rigspolitiet gemmer skanninger af danskernes nummerplader i op til 30 dage.Det har fået de to danske it-aktivister Christian Panton og Jesper Lund til at klage til Datatilsynet.Ifølge klagen, der kan læses her , er de to aktivister utilfredse med Rigspolitiets håndtering af nummerplade-dataer.De mener, at håndteringen kan være i strid med persondataloven.Klagen drejer sig om de såkaldte “no-hits” nummerpladeskanninger, hvilket vil sige skanninger af nummerplader på biler, der ikke umiddelbart viser sig at være eftersøgt for noget.Klagen kommer i kølvandet på, at politiet har opsat stationære nummerpladeskannere adskillige steder på de danske motorveje - heriblandt ved de københavnske ind- og udfaldsveje.Derudover har politiet udstyret sine politibiler med nummerpladeskannere, der skanner nummerpladerne på de biler som politivognen passerer.Passerer politiet en bil, der er efterlyst, bliver betjentene i vognen øjeblikkeligt alarmeret."Vi har slet ikke haft problemer med at opfange nummerinformationerne. Vi kan passere de parkerede biler i et tempo, der svarer til almindelig bykørsel uden at misse noget som helst," sagde Michael Mølkær Jensen, it-udviklingschef hos Rigspolitiet, til Computerworld sidste år, da vi besøgte politiets it-udviklere.Hele klagen kan læses her