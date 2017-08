Milliardregning til Mærsk: Cyberangreb koster Mærsk op mod to milliarder kroner

Det store cyberangreb Petya låste Mærsks systemer og tvang rederi-giganten til at lukke 76 havneterminaler. Det har kostet mellem en og to milliarder kroner.

Annonce:



Annonce:

Mærsk blev som så mange andre virksomheder ramt af cyberangrebet Petya denne sommer, og shipping-konglomeratet blev tvunget til at lukke 76 havneterminaler og havde store problemer med at modtage ordrer.Konsulenthuse og analytikere har spekuleret flittigt i, hvad det kommer til at koste, men nu óplyser mærsk selv, at virksomheden har tabt mellem 200 og 300 millioner amerikanske dollars. Det svarer til mellem 1,3 og 1,9 milliarder danske kroner, der primært stammer fra mistet indtjening i juli.Det fremgår at af Mærsks seneste regnskab for årets andet kvartal, der netop er offentliggjort.Tallet er et estimat fra Mærsk, der endnu ikke har gjort regnskabet op, virksomheden forventer, at regningen for cyberangrebet bliver endnu større i næste regnskab.“Systemafbrydelserne betød alvorlige forstyrrelser i forretningen med begrænsede økonomiske konsekvenser i andet kvartal, mens tabene i tredje kvartal forventes at blive større på grund af midlertidig tabt indtjening i juli 2017,” skriver Mærsk i regnskabet.It-sikkerheden hos Mærsk er siden angrebet blevet kritiseret fra flere kanter.Blandt andet har virksomheden Cyberkeel, der beskæftiger sig med cybersikkerhed i shipping-industrien, påpeget, at Mærsk har været for dårlige til at isolere angrebet, der spredte sig til virksomhedens afdelinger i hele verden.Det er desuden kommet frem, at havneledelsen i Rotterdam kritiserede cybersikkeden allerede i 2016 - tilsyneladende uden effekt.Mærsk fastholder dog i regnskabet, at man ikke kunne have været bedre forberedt på Petya-angrebet."Cyberangrebet var en hidtil uset type malware, og opdateringer og patches til Windows-systemer og antivirus var ikke et effektivt forsvar," skriver Mærsk og tilføjer, at man siden har højnet it-sikkerheden.Dog uden at præcisere, hvordan man har gjort det.Petya blev spredt via en kompromitteret opdatering til regnskabssoftwaren MeDoc, der bliver brugt til at betale skat i Ukraine.Med det store tab melder Mærsk sig ind i klubben af store, globale virksomheder, der har mistet enorme beløb på Petya-angrebet.Blandt andet har bygge-giganten Saint Groban mistet 1,9 milliarder kroner, og det internationale kosmetikfirma Beiersdorf har tabt 260 millioner kroner på cyberangrebet.