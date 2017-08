Om få timer løfter Nokia sløret for næste topmodel: Det her kan du glæde dig til

Nokia lancerer onsdag aften selskabets hidtil bedste smartphone. Læs mere om telefonen her og se præsentationen live

Et billede af, hvad der måske er den nye Nokia 8. Der går også rygter om en potentiel Nokia 9, som HMD Global arbejder på. Foto: Evan Blass. (Twitter)

Onsdag aften klokken 20:30 dansk tid løfter Nokia sløret for selskabets næste smartphone.Det bliver den fjerde i rækken siden den hårde skilsmisse fra Microsoft i 2015, som du kan læse mere om her:Navnet på den nye smartphones forventes at blive Nokia 8, og der er lagt op til, at den bliver den stærkeste og mest kraftfulde Nokia-telefon.Nokia 8 forventes at blive en smartphone med en 5,3 tommer stor QHD-skærm (1.400 x 2.560 pixels), en af Snapdragons 835-processorer (ligesom du finder i HTC U 11 og OnePlus 5), 4GB RAM og 64GB lagerplads.Altså specifikationer der passer med de eksisterende toptelefoner.Ligeledes forventes telefonen at have samme spartanske og nokianske design som sine forgængere, Nokia 3, 5 og 6.Ligesom i gamle dage har det nye Nokia igen indgået et samarbejde med Zeiss, det tyske objektivselskab, der leverer glas til telefonens linser - fuldstændig som ved N95 eller den vidunderlige Lumia 1020.Du kan se hele lanceringen af de nye Nokia-telefon herunder. Der er endnu ikke noget nyt om priserne.Det nye Nokia er ikke helt som det gamle, der tilbage i 00’erne sad på 50 procent af hele smartphone-markedet.Finske HMD Global er selskabet bag Nokia-brandet i dag, og så dagens lys i 2016. HMD købte rettighederne til Nokia tilbage fra Microsoft, men valgte at droppe udviklingen af Windows 10-telefoner og i stedet satse på Android-universet.Selskabet blev i første omgang styret af CEO Arto Nummela, der har haft 17 års erfaring fra det gamle Nokia, men tilbage i juli overtog Florian Seiche stillingen som CEO.HMD Gobal får produceret Nokia-telefonerne i et samarbejde med Foxconn.I dag kan du allerede købte tre Nokia-telefoner med Android: Nokia 3, 5 og 6. Alle i den billige ende, men alle tre bliver rost for at fungere ganske fortræffeligt trods den lave pris.