Hold øje med dine browser-udvidelser: Disse udvidelser til Chrome er udsat for angreb

Sikkerhedsfirma har opdaget, at it-kriminelle udnytter en række browser-udvidelser til Chrome til deres angreb og ondsindede aktiviteter.

Udvidelser til browseren er en helt central funktion i moderne browsere.Det gør det muligt at personalisere og tilpasse browseren i ét væk, og det er ofte browser-udvidelserne, der leverer lige præcis den ekstra funktionalitet, der er afgørende for brugerens tilfredshed.Desværre er udvidelserne ikke altid lige stabile, og tredjepartsleverandørernes forhold til it-sikkerhed varierer også ganske meget.Netop nu er en række Chrome-udvidelser kommet i fokus på grund af sikkerheden - eller manglen på samme.Sikkerhedsfirmaet Proofpoint oplyser , at adskillige Chrome-udvidelser er blevet kompromitterede, efter at deres udgiveres login-oplysninger til Google-kontoen blev stjålet via phishing.Det er sket i slutningen af juli og i starten af august, skriver Proofpoint.“Det resulterede i hijacking af trafik og i, at brugere blev udsat for potentielt farlige popups og tyveri af login-oplysninger.”De konkrete udvidelser, som it-kriminelle har forsøgt at udnytte til angreb er:Web Developer 0.4.9Chrometana 1.1.3Infinity New Tab 3.12.3CopyFish 2.8.5Web Paint 1.2.1Social Fixer 20.1.1Derudover over har Proofpoint en formodning om, at også udvidelserne TouchVPN og Betternet VPN blev udsat for angreb i slutningen af juni.Typisk har de it-kriminelle forsøgt at udnytte udvidelserne til at drive trafik til andre programmer eller til at udsætte brugerne for annoncer med ondsindet indhold.“Når først de har opsnappet udviklernes login-oplysninger via email-phising-kampagner, kan de udsende ondsindede udgaver af ellers lovlige udvidelser,” forklarer Proofpoint blandt andet.