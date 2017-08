Tre it-selskaber med i opløb om kæmpe EPJ-ordre i Region Syddanmark

Tre it-leverandører er blevet udvalgt som spidskandidater, der er med i opløbet om at komme til at levere et nyt EPJ-system til Region Syddanmark.

Annonce:



Annonce:

Region Syddanmark har prækvalificeret tre it-selskaber i kapløbet om at komme til at levere et helt nyt EPJ-system til regionen.De tre selskaber er CGI Danmark/Cerner, Cambio Healthcare Systems/Accenture/Royal Phillips og Systematic/Capegemini Sogeti.Dermed har regionen fravalgt to selskaber, der også ansøgte om at blive prækvalificeret, nemlig CSC Scandihealth og Epic/NNIT.CSC Scandihealth har prøvet turen før, i det selskabet sammen med Siemens og Cambio blev siet fra før prækvalificeringen, da der skulle vælges leverandør til det store EPJ-projekt i Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen, der blev sat i drift i sommeren 2016 med Epic som leverandør.Sundhedsplatformen er siden blevet mødt med masser af kritik fra sundhedspersonale og andre, ligesom Region Hovedstaden netop har erkendt, at business casen bag projektet ikke holder alligevel.Region Syddanmark forventer at træffe endelig beslutning om leverandør i løbet af næste forår. De tre leverandører skal aflevere et foreløbigt tilbud til oktober.Forløbet bag udbuddet har været usædvanligt, i det Region Syddanmark valgte at sende kæmpeopgaven i udbud blot et år efter regionens daværende system, Cambio Cosmic, var blevet sat i fuld drift.En af grundene var leverandøren bag Cambio Cosmic, CGI, på dette tidspunkt havde haft ordren i 12 år - men altså først var blev færdig med fuld udrulning efter 11 år.Dengang meddelte Region Syddanmark, at den havde været i langvarige forhandlinger med CGI og undervejs havde modtaget henvendelser fra nogle af de øvrige leverandører af EPJ-systemer.Regionen ønskede derfor at se, om CGI's pris er markedssvarende og rimelig, hvorfor opgaven altså nu er kommet i udbud.Det er værd at bide mærke i, at både CGI og Cambio er blandt de prækvalificerede selskaber - men hver for sig.Region Syddanmark har tidligere meddelt, at regionen i udvælgelsen vil lægge vægt på hurtig implementering.