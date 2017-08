Tag med på besøg i Banedanmarks splinternye trafiktårn til 250 millioner kroner: Herfra drives det store signalsystem

Foto: Steffen Villadsen

Reportage: Fra et nyt kontroltårn til 250 millioner kroner styrer Banedanmark nu det københavnske S-togsnet. Tag med Computerworld på besøg i den terrorsikrede centralnerve i den danske infrastruktur, der blev åbnet onsdag.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

På en lille høj mellem de hvinende skinner, der i København afskærer Vesterbros karreer fra rodebutikken Kalvebod Brygge hæver en mørkebrun cylinder på ni etager sig op som en afskåret træstrub.



Det mørkebrune tårn ligger som en komplet bygning på en bevokset grund placeret midt imellem flere byggepladser, hvor der klippe-klistres med stål og store glaspartier.



Bag det runde og sky mørkebrune ydre, der ikke gør meget for at stikke ud, gemmer der sig et begyndende samlingspunkt for flere dele af den kritiske danske infrastruktur.

Foto: Steffen Villadsen

Trafiktånet, som det kaldes, skal huse både Vejdirektoratets kontrolrum, der holder øje med det danske vejnet, kontrollen af de københavnske S-tog og på længere sigt også styringen af fjerntogene i det østlige Danmark.





omdrejningspunktet bliver det nye signalsystem, som

Foto: Steffen Villadsen

Foto: Steffen Villadsen

Derfor er bygningen da også sikret mod både syndfloder og vildtfarne og ondsindede lastbiler.Fra den lille høj vil man nemlig være ovenvande, hvis en større oversvømmelse rammer hovedstaden, og man vil derfra kunne dirigere togene, hvis skinnerne altså ikke er druknet i samme ombæring.Natten til onsdag foretog Banedanmark en gigantisk flyttemanøvre, forklarer Claus Bendix Christiansen, der er sektionschef for trafikstyring S-banen.”Det her er den første del af indflytningen i de to trafiktårne, der bliver fremtiden for Banedanmarks trafikstyring ogomtrent er færdig i 2023."Det var dermed et farvel til den gamle betonblok på Kalvebod Brygge og et goddag til det nye trafiktårn, der har kostet 250 millioner kroner at bygge.De lidt triste bygninger længere nede ad Kalvebod Brygge, der tidligere husede kontrolrummet, er fortid for en del af medarbejderne, der fra nu af styrer hele det det københavnske S-togsnet fra en af de øvre etager i det nye tårn.”Medarbejderne har været meget forventningsfulde, og har virkelig set frem til at få et lækkert lokale, hvor arbejdsmiljøet er væsentlig bedre end der, hvor vi var tidligere,” siger Claus Bendix Christiansen, der også ser frem til et bedre arbejdsmiljø.”Det her lokale er væsentligt større og indeklimaet er meget bedre. Her har man jo lavet bygningen og tænkt på indeklimaet, hvor i vores tidligere bygning, måtte man tilpasse indeklimaet til bygningen, så det bliver et bedre arbejdsmiljø. Det er helt klart.”Natten til onsdag var af særdeles afgørende betydning. Og ikke bare for personalet eller flyttemændene.Flytningen kunne påvirke 300.000 pendlere, hvis overgangen til at styre systemet fra det nye lokation koksede.Da Computerworld besøgte Banedanmarks nye kontrolrum morgenen efter flytningen var der højt humør, men medarbejderne havde også øvet sig op til den kritiske manøvre.”Overflytningen er gået rigtig godt. Der har ikke været nogle problemer. Vi har forud for flytningen også kørt en del 24 timers test og flere test om natten, og det er forløbet helt gnidningsfrit,” siger sektionschefen stolt.De 300.000 pendlere, der hver morgen er afhængig af, at togene kører om ikke efter den sædvanlige køreplan, så bare kører efter en eller anden køreplan opdagede efter sigende nemlig slet ikke den store flyttedag.Som det ser ud nu, så er det gang i kontrolrummet hos både Vejdirektoratet og den del af Banedanmark, der kontrollerer hovedstadens S-tog.På længere sigt er det dog meningen, at de to kontrolrum får en familiær genbo.Det er indenfor de kommende år nemlig planen, at også kontrollen af fjerntogene i Østdanmark skal foregå fra Trafiktårnet."Nu er S-banen rykket herover i det nye tårn, og det næste, der sker, er at styringen af fjerntrafikken også flytter ind og tilsvarende i trafiktårnet i Jylland,” siger Claus Bendix Christiansen.Lokalet står allerede klar til indflytning, men de nye genboer lader vente på sig.Det er planen, at om nogle år, så vil alle etager i Trafiktårnet være beboet, og dermed er en centralnerve i det danske samfund fuldt funktionsdygtigt.