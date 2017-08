Per Kogut tre måneder efter opkøbet af Scales:"Vi skal ikke være den store farlige opkøber, der tror, at vi kan gøre alting bedre"

Per Kogut kan allerede efter tre måneder efter opkøbet af Scales begynde at se de positive effekter.

Interview: NNIT vokser og er allerede begyndt at høste gevinsterne af opkøbet af Scales for tre måneder siden. "De tre første måneder af samarbejdet har været usædvanlig positive,“ lyder det fra topchef, Per Kogut.

Vi skal ikke være den store farlige opkøber, der tror, at vi kan gøre alting bedre end dem. Det er nemlig ikke sikkert, at vi kan det.“ Per Kogut, CEO hos NNIT

“Scales har vundet mange kunder, siden vi vi købte dem senest med Sundhedsdatastyrelsen som eksempel. V i hjælper Scales med at komme ind hos nogle af de større kunder, og Scales hjælper os med at komme ind hos nogle af deres kunder," siger Per Kogut.





Kilde: NNIT halvårsrapport 2017 s. 2

For knap tre måneder siden trykkede Per Kogut, der er administrende direktør for NNIT, hånd med lederne af danske Scales på Tivoli Congress Center i København, efter kontrakten om et opkøb af Scales var underskrevet.Allerede et kvartal senere kan Per Kogut og resten af NNIT så begynde at notere sig de positive effekter ved opkøbet.Halvårsregnskabet viser nemlig en vækst på toplinjen på 6,3 procent, og analytikerne er begejstrede for selskabets udvikling. Det er Per Kogut også, og han er særligt glad for at have fået Scales med ombord.Det er blot tre måneder siden, at NNIT officielt underskrev aftalen om at opkøbe Scales, og sommermånederne har da også været spændende for forholdet mellem de to virksomheder forklarer NNITs topchef.

“Samarbejdet med Scales de første tre måneder har været super positivt. Det er første gang, mens jeg har været i NNIT, at vi er ude og foretage et stort opkøb, så det er en spændende proces med hensyn til strategi og kultur, men de tre første måneder af samarbejdet har været usædvanlig positive,“ siger Per Kogut, der glæder sig over, at der står Scales på en række Dynamics 365-ordrer i ordrebogen.





Stadig deres baby



Selvom Hasse Bergman og resten af Scales-toppen lod sig opkøbe og dermed sendte deres livsværk i kløerne på mastodonten NNIT, så er de to virksomheder ikke smeltet sammen i den forstand, at Scales blot er blevet suget ind i it-kæmpen NNIT.



"Det er jo også stort for dem. Scales er jo deres baby, og jeg har sagt til dem, at det skal det fortsætte med at være," siger Per Kogut.



Han understreger, at NNIT ikke skal spille påståelig storebror overfor nyopkøbte Scales.



"Vi skal ikke være den store farlige opkøber, der tror, at vi kan gøre alting bedre end dem. Det er nemlig ikke sikkert, at vi kan det.“