Test af HP Elite X3: Glimrende ‘pc-alternativ’ - men på meget tvivlsom platform

Test: HP’s Elite X3 er en af de sidste (og bedste) Windows 10 Mobile-telefoner på markedet. Den kan fungere som en pc-erstatning, men konceptet bygger på en vakkelvoren platform

HP Elite X3

Telefonen kan fungere både som telefon, stationær og bærbar computer. Vi ser dog det største potentiale i telefon værende en telefon samt en bærbar computer. Køb i stedet en miniPC til desktoppen.

HP Elite X3 Plus: Lækker smartphone i gode materialer

Hurtig Irisskanner

Flot skærm

Føles hurtig

Gigantisk batteri

Continuum for Phones fungerer (for de få apps, der er)

Sammen med Lap Dock kan den fungere som en "mini-pc" Minus: Windows 10 Mobile er desværre stadig en begrænsning for de fleste

App-udvalget

Kræver en virtualiseringsløsning for at nå sit fulde potentiale

Kameraet er ikke det bedste anno 2017 Karakter:

Meget vand er løbet under broen siden lanceringen af Windows 10 Mobile, og i dag har selv Microsoft opgivet at sælge Windows-telefoner, om end selskabet stadig udvikler op platformen.Der findes dog stadig få selskaber, der udvikler og sælger Windows 10 Mobile-telefoner.En af dem er HP med sin Elite X3-telefon og portefølje af tilbehør, som omdanner X3 til en-computer til de mest almindelige og enkle opgaver eller til en mobil thinclient via forskellige VM-applikationer fra Citrix eller VMWare.Det er et system, som skal kunne erstatte de mange relativt primitive arbejdsstationer og fungere som både telefon og computer, eller være en lille og mobil arbejdsplads for den travle sælger og på sin vis fungerer det også, om end vi stadig er skeptiske omkring platformen.HP Elite X3 er først og fremmest en smartphone og endda en stor en af slagsen. Den byder på en knap 6 tommer stor 2.560 x 1.440 pixel AMOLED-skærm, der ser fremragende ud.Den store skærm betyder dog også, at resten af X3 også har en vis størrelse. Den vejer hele 195 gram - den ganske store HTC U 11 vejer kun 169 gram - og er både tykkere, bedrere og højere end den allerede store iPhone 7 Plus.Materialerne spiller dog, og telefonen føles solid i sine forskellige metaller. I bunden finder du blandt andet en skinnende metallisk ramme, som også fungerer som højttaler, der endda er udviklet af danske B&O Play.Lyden er god, og for oven har du også irisskannere til øget sikkerhed med Windows Hello. Det er en toptelefon værdig.Inde i telefonen finder du en Snapdragon 820-processor. Den er godt nok fra sidste år, men kan snildt trække alle apps, du kan finde i Windows 10 Mobiles app-butik.Batteriet er 4.140 mAh stort, hvilket er gigantisk sammenlignet med en Samsung Galaxy S8’s 3.000 mAh, og batteriet holder uden problemer hele dagen.Faktisk holdte det til ni stive timers uafbrudt 4K-afspilning, hvilket er langt højere end mange andre telefoner. Vi er store fans og ville ønske, at flere smartphone-producenter ville omfavne større batterier.Kameraet skyder flotte billeder omend mindre godt om aftenen. Ligeledes er reaktionstiden fra, at man har trykket på udløserikonet til billedet tages, ret så lang.Alt i alt lyder HP Elite X3 dog til at være en glimrende, om end stor smartphone, og hvis du er en af de sidste tilbageværende Windows 10 Mobile-fans, så er HP Elite X3 det bedste, men måske også eneste valg på en telefon i topklassen for dig.Det største minus ved telefonen for alle andre end dedikerede Windows 10 Mobile-fans er… Windows 10 Mobile.Mængden af gode apps er dalende, og jo, du kan stadig få både Spotify og Netflix, men eksempelvis stopper Mobile Pay med at understøtte platformen, hvilket er en af de mest hentede apps i Danmark uanset mobilplatform.Snapchat findes heller ikke, Instagram-, messenger- og Facebook-apps har ikke de samme funktioner, som på iOS og Android. Bare for at nævne nogle få. Selv Microsoft egen Skype-app er forældet i forhold til iOS og Android.Hvis planen er, at Elite X3 skal fungere både som erhvervs- og privattelefon, skal du virkelig leve med, at der er mange apps, som du må undvære.Jeg har selv været fortaler for og har elsket Windows Phone og Windows 10-enheder siden sin spæde begyndelse med Samsung Omnia 7 og senere Nokia 925 og Microsoft Lumia 950, men vi kan på ingen måde anbefale en Windows 10 Mobile-enhed i dag, med mindre du virkelig elsker platformen.Det helt store salgstrick med Elite X3 er dens understøttelse af Continuum for Phones, og eksekveringen afWindows-programmer… næsten i hvert fald.Via en medfølgende docking-station sammen med mus og tastatur kan du omdanne telefonen til en-desktop, eller du kan benytte HP’s unægteligt smarte Lap Dock, der omdanner din telefon til en-bærbar.Laptop-skallen indeholder et stort batteri og USB-porte, og Continuum fungerer ganske fortræffeligt med de begrænsninger, som platformen nu har. Tastaturet er godt og skærmen relativ skarp. Her har vi intet at kritisere HP for. Ideen er ganske enkelt god.Men der er begrænsninger.Du kan eksempelvis ikke have flere apps vist side om side, ligesom du kan på en almindelig PC, og du kan ikke have et YouTube-vindue åben i Edge, uden at lyden stopper, når du skifter fane. Ligeså er der ikke særlig mange applikationer, som rent faktisk fungerer sammen med Continuum.HP havde tidligere en virtualiserings-tjeneste kaldet HP Workspace, hvor du kunne tilgå et cloudmiljø og eksekvere almindelige desktop-applikationer som AutoCAD, Chrome eller den fulde version af Office 365, men har sidenhen lukket løsningen.I stedet opfordrer HP til at benytte VMware Workspace eller Citric reciever. Dette har vi ikke testet, men hvis det virker bare nogenlunde som med HP workspace, vil det fungere ganske fint og give mulighed for at tilgå virtuelle miljøer og ægte .net/win32-applikationer, men vi er stadig skeptiske.Hvem er det egentlig, der har brug for sådan en løsning?Virksomheder kan spare flere tusinde på at give eksempelvis deres sælgere på farten en HP Elite X3-telefon sammen med Lap Dock og på den måde have en computer, der kan tilgå Office 365- dokumenter eller endda virtuelle miljøer.HP Elite X3 koster 5.331 kroner og Lap Dock cirka 3.000 kroner.Det er billigere end en smartphone og en bærbar computer for sig, men spørg dig selv, om du eller dine ansatte vil kunne leve med begrænsningerne i systemet.Hvis de kun skal tilgå en webklient eller Office 365, er der fordele ved systemet, men app-manglen begrænser telefonen i høj grad.Ligeledes kan du ikke benytte klassiske Windows-programmer, med mindre du tilslutter en VNware-, Citrix- eller anden virtualiseringsløsning.Men økosystemet vil unægteligt være en dealbreaker for mange.I den moderne app-styrede verden i dag er en smartphone ikke bedre end sit økosystem, og her halter Windows 10 Mobile stadig gevaldigt efter. Der er enkelte banker, hvis netbank ikke findes til Windows 10 Mobile, og om et par måneder forlader Mobile Pay også platformen.Vi er store fans af HP Elite X3's hardware, design og hele Continuum-funktionen. Det er bare stadig en for begrænset oplevelse.HP Elite X3 er den bedste Windows 10 Mobile-telefon på markedet, men Windows 10 Mobile er en stor hæmsko.3/6