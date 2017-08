Afgørende skærm-kapløb er gået i gang: Snart ser du den virtuelle verden i en helt utrolig opløsning

En 4K VR-brille fra producenten Pimax - der også allerede arbejder på en 8K-udgave.

Producenterne af virtual reality-briller er i gang med en hæsblæsende kapløb om at kunne levere en ultra-høj og overbevisende skærmopløsning få centimeter fra dine øjne.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Markedet for virtual reality og augmented reality vil være præget af ekstremt høje vækstrater i de kommende år.Analysefirmaet IDC har netop i en ny rapport vurderet, at mens der i 2017 bliver investeret omkring 11,4 milliarder dollars i AR/VR-produkter, så vil det tal stige til omkring 215 milliarder dollars i 2021 - det er cirka 1.350 milliarder danske kroner.Det betyder, at væksten vil være på over 100 procent om året, hvilket du kan læse mere om her Det er ikke mindst VR- og AR-briller, der bliver langet over disken, og de 'smarte briller' forventes at sælge som varmt brød i mange år frem.Det betyder også, at der fra producenternes side er sat fuld damp på at udvikle de bedste og teknologisk set mest overbevisende briller.Ser man på VR-brillerne, så handler kapløbet ikke mindst om at kunne levere den højeste opløsning, og der sker opsigtsvækkende fremskidt på området, kan ABI Research berette.Analysefirmaet skriver i en analyse, at 66 procent af alle VR HMDs (head mounted displays) i 2022 forventes at understøtte en 4K/Ultra HD-opløsning.“Man udvikler skærme med højere pixel-tæthed, et bredere udsyn og højere opdateringshastighed, og det giver kunderne en mere overbevisende oplevelse.”ABI Research skriver også, at netop skærmkvaliteten er en af de største udfordringer, når det handler om VR-briller, ligesom også strømforbrug, størrelse og pris er med til at udfordre producenternes ingeniører og designere.En af udfordringerne ved en VR-brilles skærm er, at den er så tæt på brugerens øjne, hvorfor et mindre fald i opløsning, kan have en relativ stor betydning for oplevelsen.De fleste VR-skærme er i dag i 2K-opløsning, mens de første 4K-produkter også har ramt markedet. Over de kommende år vil vi dog se mange nye produkter med endnu højere opløsning.ABI Research skriver blandt andet i analysen, at der allerede er udviklet VR-prototyper med en opløsning på 6400x1440 hos Panasonic, mens en anden producent, Pimax, er nået op på en 8K-opløsning i en prototype.