Novo Nordisks betydning for NNIT's omsætning falder: "Vi fik jo en brat opvågning sidste sommer"

Dagens halvårsregnskab fra NNIT viser, at der er godt gang i forretningen uden om selskabets gigantkunde Novo Nordisk.

Foto: NNIT

En af landets helt store it-spillere NNIT har fået godt gang i forretningen uden om virksomhedens centrale kunde Novo Nordisk. Virksomhedens halvårsregnskab viser en massiv fremgang i forretningen uden om Novo Nordisk.

På adressen Østmarken 3A i Søborg går topchef hos NNIT Peter Kogut rundt og smiler.Smilet skyldes, at virksomhedens halvårsregnskab ikke bare viser vækst i hele forretningen, men i særdeleshed viser vækst i forretningen rundt om Novo Nordisk.Samlet set vokser NNIT med 6,3 procent, men særligt forretningen uden for favoritten Novo Nordisk brager frem med 17 procent. Den danske medicinalgigant spiller ellers en særdeles central rolle i NNIT's kundeportefølge og lægger mere end milliard kroner hos NNIT om året."Vi går ind i efteråret med en pæn vækst på omkring seks procent, samt en god margin på niveau med sidste år, drevet af 17 procent vækst i kvartalet hos kunder uden for Novo Nordisk," siger Per Kogut.Det er vigtigt for Per Kogut og resten af NNIT, at der er kommet ordrer i bogen, der ikke skal faktureres til Bagsværd, hvor Novo Nordisk holder til.

"Vi fik jo en brat opvågning sidste sommer, da Novo Nordisk begyndte at blive lidt mere omkostningsbevidst omkring it-udgifterne. Vores strategi har hele tiden været, at vi skal fastholde og udvikle vores Novo Nordisk-forretning Det er en kæmpe kunde, som vi står for en omsætning på langt over en milliard kroner. Det skal vi gøre ordentligt, men vi har også kunnet se, at væksten skal komme udefra,“ siger topchefen.





Tivoli-taktik



Den danske insulin-darling Novo Nordisk er, som Per Kogut fortæller, blevet mere bevidst omkring sin store it-regning.



Det betyder, at NNIT's samelde afsætning til medicinalvirksomheden falder.



Derfor vækker dagens mellemregnings store plus på forretningen rundt om Novo Nordisk da også glæde hos topchefen, der kan se til, mens den faldende indtjening i rutschebanen hentes hjem på ballongyngen.



"Det er lykkedes os at vækste forretningen uden for Novo Nordisk så meget, at det også kompenserer for det reelle fald i omsætning til Novo Nordisk," siger han og fortsætter:



"Det skyldes, at vi har kunnet accelerere vores strategi om at flytte fokus over på kunder uden for Novo Nordisk og samtidigt bevare vores meget store leverancer til Novo Nordisk."



Fortsat tæt samarbejde

Selvom omsætningen til Novo Nordisk dykker, så betyder det ikke, at man hos NNIT vender ryggen til familiemedlemet Novo Nordisk.



Det garanterer Per Kogut, der forsat ønsker at pleje forholdet til Novo Nordisk fremover.



"Jeg ønsker ikke strategisk at have mindre samarbejde med Novo Nordisk. Jeg ønsker at fortsætte samarbejdet. Det er jo en gigantisk kunde, som vi kender rigtig godt og som alle andre er Novo Nordisk udsat for de fordele, ulemper og farer, der er indenfor digitalisering og cyber security. Derfor skal vi hjælpe Novo Nordisk så meget, vi kan,“ runder Per Kogut af.