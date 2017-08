Dansk it-firma har landet en investering fra et af verdens største ventureselskaber: "De forlanger pengene 100 gange igen"

Det danske startup Netlify har base i San Francisco og har netop landet en investering fra et af de største ventureselskaber i Silicon Valley. Forventningerne er store til de to danske stiftere, for investorerne vil have deres penge 100 gange igen.

"Vi oplyser ikke, hvad vores valuation er, men jeg kan godt afsløre, at vi er godt tilfredse med den. I Danmark ser du en del virksomheder, der bliver introduceret på børsen til en markedsværdi, der er lavere end vores valuation."

De to stiftere af Netlify: Christian Bach (th) og Mathias Biilman (tv).

De vil ikke have deres penge én gang igen. Heller ikke to eller tre gange.Nej, verdens største ventureselskaber investerer kun i de virksomheder, der for alvor kan få det til at sige "ka-tjing."Det har man erfaret hos Netlify, der i dag har til huse i en nedlagt dåsefabrik i San Franciscos Dogpatch-district. Virksomheden er stiftet af de to danske gymnasiekammerater Christian Bach og Mathias Biilman.I sidste uge kunne de offentliggøre, at virksomheden har landet sin første store kapitaltilførelse - en såkaldt series a-investering - fra blandet Andreessen Horowitz, der er et af Silicon Valleys absolut største og mest prestigefyldte venturekapitalselskaber.Netlify hentede i alt 76 millioner i investeringsrunden, og udover Andreessen Horowitz bidrog venturekapital-virksomhederne Designers Fund, Tank Hill Ventures og Bloomberg-koncernens venturefond, Bloomberg Beta i runden.“Andreessen Horowitz har fortalt os, at det er deres mål at få investeringen 100 gange igen. Jeg vil tro, at de også er tilfredse, hvis de kun får pengene 50 gange igen, men det fortæller lidt om ambitionsniveauet. De investerer kun i det, der har potentialet til virkeligt at gøre en forskel,” siger Christian Bach til Computerworld.Christian Bach forklarer, at før Netlify landede investeringen, barslede virksomheden med en række tiltag, der skulle booste omsætningen.Men de er blevet sat i bero, efter at Andreessen Horowitz kom ind som investor.“Vi var faktisk lidt mere i 'konsoliderings-på det tidspunkt, end vi er lige nu. Men da vi fik investeringen, lød beskeden: ‘I kan tjene milliarder senere hen, men I skal først etablere jer som en standard. Det er det, det handler om nu’.""Herovre er tankegangen hos investorerne, at de skal finde den virksomhed, der bliver det næste store ‘unicorn’, og i jagten på den virksomhed er man villige til at acceptere, at 99 procent af ens andre investeringer risikerer at gå på røven,” fortæller Christian Bach.Christian Bach ønsker dog ikke at oplyse, hvor meget Netlify på nuværende tidspunkt er værd.“Vi oplyser ikke, hvad vores valuation er, men jeg kan godt afsløre, at vi er godt tilfredse med den. I Danmark ser du en del virksomheder, der bliver introduceret på børsen til en markedsværdi, der er lavere end vores valuation," siger han.Christian Bach og Mathias Biilman har begge en fortid hos store webbureauer i Danmark, Spanien og USA.Christian Bach har blandt andet stiftet og efterfølgende solgt webbureauet Capsize.Men i 2015 stiftede de sammen Netlify, der er en platform som skal gøre det lettere for udviklere at bygge statiske hjemmesider.Statiske hjemmesider bruger mindre kode og har færre komponenter, og ifølge Christian Bach er de statiske hjemmesider kendetegnet ved at være hurtigere og tilbyder en højere sikkerhed end de hjemmesider, som i dag er normen på internettet.Netlify ser sig selv som værende på forkant med en potentiel revolution indenfor webudvikling, og hvis de statiske hjemmesider får et stort gennembrud, står Netlify i en yderst gunstig position på et meget stort marked.“Vi befinder os i et marked, der vokser hurtigt, og som før eller siden vil få opmærksomhed fra de helt store spillere. Og når det sker, kommer det til at gå rigtig stærkt. Derfor vil vores time-to-market ikke kunne fungere, hvis vi selv skulle tjene pengene først,” siger Christian Bach og tilføjer:“Vi ønsker at være med til at ændre internettet, og hvis det lykkedes, vil vi være så meget i midten af al ting, at det selvfølgelig vil blive en god forretning.”Den ene af Andreessen Horowitz to stiftere er den tidligere Netscape-stifter Marc Andreessen. En mand, der i den grad har været med til at sætte sit præg på internettets udvikling.“Derfor betyder det rigtig meget for os, at det netop er Andreesen Horowitz, der har investeret i os. Mange store ventureselskaber var interesserede, men Andreessen Horowitz forstår virkeligt open-source, og derfor vurderede vi, at det var det ventureselskab, der kunne bidrage mest til vores vækst.”“Vi har været inde og pitche til et møde med alle Andreessen Horowitz otte general partners, og der deltog de to stiftere, Marc Andreessen og Ben Horowitz, også. Her havde Marc Andreesen en række spørgsmål, og han fulgte bagefter også op på mail. Jeg tror, at han kan se, at vores forretning spiller godt sammen med virksomhedens verdenssyn og deres øvrige investeringer, der blandt andet også omfatter GitHub,” siger han.Netlify har de i dag 20 ansatte, men i løbet af den kommende tid forventer Christian Bach, at medarbejderstaben vil blive øget til 35 ansatte.