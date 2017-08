Kæmpe skattesmæk til CA Software i Ballerup: Skat forlanger mere end kvart milliard kroner

Skat forlanger mere end kvart milliard kroner af den danske afdeling af CA Software, der beskæftiger blot 30 medarbejdere og sidste år landede et overskud på 2,5 millioner kroner. Selskabet afviser.

Annonce:



Annonce:

It-selskabet CA Software står over for en kæmpe skattesag.Skat mener, at CA Software har betalt for lidt i skat i Danmark, hvor amerikanske selskab beskæftiger 30 medarbejdere i en salgsafdeling i Ballerup uden for København.Det fremgår af CA Softwares nye regnskab , at Skat er nået frem til beløbet efter en audit med fokus på transfer pricing i perioden marts 2011 til marts 2015.I regnskabet skriver CA Software, at selskabet ‘er uenig i vurderingen,’ samt at selskabet har ‘anket vurderingen.’“Selskabet har også forudbetalt et beløb i skat i samme størrelsesorden som vurderingen på 233,7 millioner kroner. Selskabet har bogført beløbet som skatte-tilgodehavende, da det forventer at blive godtgjort, når sagen er afsluttet,” hedder det i regnskabet.Ifølge Børsen udspringer skattekravet i, at CA Software i 2010 besluttede fremover at basere omsætning på det direkte salg, hvoraf selskabet skulle betale royalties.Ifølge avisen ændrede CA Software imidlertid fremgangsmåde til at basere omsætningen på den kommissionsbetaling, som selskabet modtager fra moderselskabet.CA Softwares omsætning i Danmark er efter beslutningen faldet fra 71 millioner kroner til blot 2,5 millioner kroner.CA Software hører med en global omsætning på 27 milliarder kroner til blandt de helt store it-virksomheder.