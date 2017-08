Efter cyberangrebet mod Mærsk: Nu frygter danske rederier hackerangreb

Det milliarddyre cyberangreb mod Mærsk har jaget en skræk i livet på de danske rederivirksomheder.

It-sikkerhed er rykket helt til tops på de danske rederiers agenda.Det skriver Finans.dk , der citerer en helt ny rundspørge foretaget af Danske Rederier.Rundspørgen viser, at de danske rederier i dag opfatter hackerangreb, som den næststørste trussel mod deres fremtidige vækst.Hackerangreb bliver kun overgået af den overkapacitet som rederibranchen i øjeblikket er ramt af.Danske Rederiers rundspørge kommer i kølvandet på, at den danske rederigigant Mærsk blev ramt af cyberangrebet Petya.Mærsk vurderer selv, at regningen for cyberangrebet kommer til at lyde på mellem 1,3 og 1,9 milliarder kroner.Kim Schlyter der er cyberchef hos Deloitte kritiserer ifølge Finans de danske rederi-virksomheder for at investerer i sikkerhedsudsyr i stedet for medarbejderkompetencer.“Min generelle erfaring, er, at rederier stadigvæk har en lidt naiv holdning til dagens trusselsbillede. Det kan godt være, at deres opfattelse var mere præcis for et par år siden, men trusselsbilledet har ændret sig markant i de senere år. Forskellige nationaliteter angriber med forskellige våben, og de angriber altså med lidt af hvert,” siger Kim Schlyter til Finans.