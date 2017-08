Store forandringer på vej i den finansielle sektor: Nets vil hjælpe bankerne med at få styr på sikkerheden

Når EU-direktivet PSD2 træder i kraft til årsskiftet, ser betalingsformidleren Nets store muligheder i at hjælpe bankerne med at få styr på sikkerheden.

Nets ser forretningsmuligheder i et nyt EU-direktiv, der tvinger spillere på det finansielle marked til at åbne for deres API’er.Det skriver ITWatch Firmaet bag Dankortet og NemID vil hjælpe bankerne og de virksomheder, der gør brug API’erne ved at stille en ny åben platform til rådighed for dem.Den nye platform skal blandt andet sikre, at bankerne lever op til de nødvendige sikkerhedskrav."Den åbne platform drager fordel af bl.a. Nets’ sikkerhedsplatform, som kobler forskellige e-identitetsløsninger og værktøjer på tværs af Norden sammen i én API og sikrer et gennemtestet, højt sikkerhedsniveau og høj brugervenlighed," siger Magnus Egeberg, ansvarlig for PSD2 hos Nets, til ITWatch.Det nye EU-direktiv, PSD2, træder i kraft ved årskiftet og kan skabe store forandringer i den finansielle sektor.For direktivet tvinger bankerne til at åbne deres API’er, og dermed give tredjepart adgang til kundernes data såfremt kunderne giver deres samtykke.Den tredjepart kan være it-startups og andre nye spillere på det finansielle marked.