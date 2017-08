Hvor selvkørende er Mercedes-Benz' superlækre verdensmandsvogn egentlig? Tag med os på tur i topmodellen S500

Reportage: Mercedes-Benz' absolutte topmodel, S500, kan meget. Rigtig meget. Den kan bremse selv, den kender vejens forløb, før føreren gør og orienterer sig over den venstreskulder, som de fleste af os glemmer, når vi overhaler. Men hvor tæt er, hvad bilanmelderne kalder"verdens bedste bil", på at være selvkørende? Tag med Computerworld på køretur.

De fem niveauer for selvkørende biler Niveau 0:

Der er tale om et køretøj uden nogen form for automatisering. Bilen hjælper på ingen måde føreren og føreren har derfor hele tiden den fulde kontrol over køretøjet.



Niveau 1:

På dette første niveau kan bilen begynde at hjælpe føreren med hjælpemidler som foreksempel en fartpilot eller et værktøj, der selv holder afstand til foran kørende, Det er dog stadig føreren, der har kontrollen.



Niveau 2:

Nu begynder der at ske noget. Bilen kan under de rigtige forhold selv klare dele af køreopgaven. Det kan være på motorvej eller i langsommelig trafik og køkørsel. Føreren kan i momenter slippe rattet, men skal være parat til at tage over igen efter få sekunder.



Niveau 3:

På dette niveau begynder der for alvor at ske noget. Nu kan føreren slippe rattet i længere tid og bilen kan køre længere stræk uden hjælp. Det betyder dog ikke, at føreren kan læne sig tilbage med en avis. Barrieren for at komme til dette niveau er ikke blot af en teknisk karakter. Det er ligeledes en etisk og ikke mindst en lovmæssig diskussion. Spørgsmålet er hvem der har ansvaret, hvis bilen koliderer med en anden vogn. Føreren, der ikke kørte bilen? Bilproducenter?



Niveau 4:

På dette stadie kommer skal føreren huske en god bog eller sin iPad. Her kører bilen på udvalgte strækninger nemlig uden førerens hjælp og det forventes ikke, at føreren griber ind, så bliver man heller ikke afbrudt mens man sidder og læser artikler fra Computerworld.



Niveau 5:

Det rene Sci-fi. nne virkelighed virker til at være et stykke væk i betragtning af den nuværende bilpark. Her kører alle biler kører selv og ingen fører køretøjerne.



Kilde: Færdelsstyrelsen, Berlingske Business og Ing.dk

Som den nye Mercedes S-klasse holder der badet i en mærkværdig blanding af aftensol og sommerregn udstråler den fuldstændigt det, den altid har gjort, siden den kom på gaden i begyndelsen af 1970'erne:



Topmøder, prestige, statsmandskab, rigdom, diplomatkorteger, de sidste europæiske monarkier, topchefens eksil og en drøm for mange mænd i midten af 40'erne.



Nu er Mercedes-Benz så kommet med en ny udgave af statsmandsklassikeren og rullende tekniske frontpost.



Bilen er da også lastet med kilovis af kalvelæder, og alt hvad den kan trække af systemer, som assisterer føreren på køreturen.



Men hvor selvkørende er denne bredt anerkendte verdensmandsvogn egentlig?

Foto: Mercedes

Lad os slå en ting fast med det samme - Mercedes S500 er ikke selvkørende.Det betyder altså, at hvis du gerne vil køres rundt og har regnet på finansieringen uden en tilhørende chauffør, så må du hive lommeregneren frem på ny.Der er nemlig et stykke vej, før man fra det luksuriøse bagsæde kan læne sig tilbage med Frankfurter Allgemeine Zeitung eller se Heute på ZDF, alt imens bilen førerløst bevæger sig ad den uendelige autobahn mod München.Det betyder altså, at man enten må betale sig fra en velklædt mand bag rattet eller selv sætte sig til rette.Den nye S-klasse befinder sig på niveau 2, hvilket vil sige, at det fortsat er føreren, der er i kontrol. Men bilen hjælper godt til.Og man får da også masser af hjælp.Så sidder man der. Sunket ned i læderstuen.Selen strammer blidt til, så man ikke får folder på den nystrøgede skjorte, og så ruller bilbranchens supertanker ellers afsted.Alle systemer er slået til.Autopiloten styrer bilens hastighed, mellem hænderne føres rattet selv rundt for at justere bilens position, bilen læser selv skiltene langs vejen, og her i de ukendte sydtyske bakker er bilen via GPS-data beredt på alle sving og rundkørsler og tilpasser selv farten.Landskabet flyder langs rudekanten som dybgrønne bølger, og omgivelserne vrister blikket væk fra vejbanen. Men Computerworlds udsendte er stadig tryg.Ikke nok med at bilen standser, hvis det trækker op til en ulykke, et radarsystem forrest på bilen "kigger" 90 meter frem og vurderer, om det er muligt ikke blot kan tage farten af og misse sammenstødet for så at køre videre.Følelsen kan bedst beskrives som en den barnlige trygge fornemmelse ved at lære at cykle:Man har fornemmelsen af ikke kunne vælte, mens ens far forpustet halser efter den lille cykkel for at holde fast i skaftet fra en gammel fejekost, mens de små gummidæk slikker hen ad asfalten.Alle disse systemer er selvfølgelig kun til for at assistere føreren af bilen.Hvor meget kan den køre selv?Speedometeret viser knap 100 km/t og den udsendte reportes hænder ligger nervøse i skødet.Bilen kører i det klare vejr fint mellem de nyoptrukne vejstriber, men kort tid efter begynder både vej og vejrforholdene at blive mere grumsede, og systemet er med det samme på overarbejde.Fra forrudens hologram blinker og hyler bilen tiggende om, at jeg skal tage rattet.Og sådan er oplevelsen hele vejen igennem. Selv en af verdens mest avancerede og dyreste biler er endnu ikke selvkørende.Det er et klart tegn på, at der er et stykke vej til, at vi kan tale om, at selvkørende biler bliver tilgængelige for forbrugerne.Det her er mastodonten Mercedes-Benz' bud på det fremmeste, og ikke engang her er man parat til at brydde barrieren til niveau 3.Repræsentanterne for Mercedes-Benz lover, at bilerne egentlig kan lidt mere end det, som vi har set, men barrieren er ikke kun en barriere i teknisk forstand.Der ligger også et etisk og ikke mindst juridisk slagsmål i vejen for, at bilproducenterne kan træde ind over grænsen til niveau 3, der ikke kun foregår i et lukket parkeringshus.Men det lover godt.Bilproducenterne satser nemlig voldsomt på netop den selvkørende teknologi, og blandt andet ærkerivalerne Audi fra Ingolstadt satser stort på at overhale mægtige Mercedes-Benz inden om i kampen om at blive mest selvkørende.De har nemlig proklameret, at deres topmodel, Audi A8, vil være i stand til at bryde barrieren ind til niveau 3, når den bliver præsenteret i 2018.Og selv om man hos Mercedes-Benz nedtoner den bitre strid, i hvilken Google også deltager, og selvom tyskerne siger, at alle er i den samme båd, når det kommer til at samarbejde om at skabe fremtidens muligheder, så er der ingen tvivl om, at det er hver mand for sig selv, når det kommer til at føre kapløbet om at blive førerløs.Det hedder jo trods alt "selvkørende" og ikke "samkørende", men det med samkørsel, det er noget helt andet...