Her er Nokias comeback-telefon: Masser af kræfter til fornuftig pris

Nokia er tilbage på markedet med en toptelefon til en skarp pris og - igen - med tysk kameralegende bag sig

Den finske mobillegende Nokia er klar med dens fjerde telefon i rækken af modeller i dens comeback-korstog.Og Nokia ser ud til at ramme plet med den seneste lancering, Nokia 8.Nokia 8 er en smartphone, der kan rivalisere Samsungs bedste: Den har et velkendt, lidt nostalgisk Nokia-udseende i metal, specifikationer i topklassen samt kamera med Carl Zeiss-optik.Inde i telefonen finder du 2017’s indtil videre hurtigste processor, Qualcomm Snapdragon 835, samt 4 GB RAM.Særligt opsigtsvækkende er processorens køling, der sker via en heatpipe-løsning, som holder telefonen kold.Microsoft har også forsøgt sig med dette i sin Lumia 950-telefon, og det kan være ingeniør-rester fra Microsoft-samarbejdet, der viser sig her.Desuden har telefonen et batteri på 3.090 mAh og Quick Charge 3.0, hvilket er meget standard. Desværre er telefonen ikke vandafvisende. Dog har den en minijack-port.Nokia og Zeiss havde i mange år en lille romance kørende, før Microsoft købte Nokias mobilafdeling.Den kærlighed er blusset op igen, og Nokia 8’s dobbelte 13 megapixel, F/2,0 optik kamera er da også udstyret med glas fra Zeiss.Ligesom på Huaweis modeller er det ene kamera sort / hvid, og sammen med en heftig efterbehandling skulle det give flotte fotos. Det er en teknik som Huawei tidligere har vist fungerer ganske godt på sine P10, Mate 9 Pro og Honor 9-telefoner.Som det er tilfældet med Nokias tre andre nye Android-telefoner, Nokia 3, 5 og 6, er der overhovedet ikke pillet ved Android-styresystemet.Ingen ekstra animationer, overgange, grænseflader, eller apps. Intet.Det betyder, at Nokia hurtigere kan levere opdateringer til forbrugeren end andre producenter, som først skal tilpasse Android til sine smartphones.Nokia 8 kommer til at koste 599 euro - cirka 4.500 kroner.Det er 500 kroner mindre end en abonnementsfri Samsung Galaxy S8 og 1.200 kroner mindre end HTC U 11.Nokia 8 lander i butikkerne i begyndelsen af september.