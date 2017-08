Masser af nye funktioner til din browser: Her er de nye udgaver af Chrome, Vivaldi, Opera og Firefox

Det vælter ud med nye versioner af browsere som Chrome, Vivaldi, Opera og Firefox. Få overblikket over nyhederne her.

Det nye navigator.share API i Chrome gør det muligt for brugerne at dele indhold via Androids indbyggede dele-menu.

Adgang til senest lukkede faner i Opera.

Man skulle måske tro, at innovationen fra browserproducenternes side efterhånden har toppet, og at det trods alt er begrænset, hvor mange nye funktioner, man kan klemme ind i de moderne browsere, hvis de samtidig skal være brugervenlige og let til bens på maskinen.En stribe nyheder fra browserproducenterne her i august understreger dog, at det bestemt ikke er tilfældet.Tværtimod er der mange nye funktioner og designmæssige tiltag i de nye browserversioner, der bliver udsendt. Nogle af dem er stadig i beta, men det gør dem ikke mindre interessante.Verdens mest udbredt browser, Chrome, er i denne uge udsendt i version 60.0.3112.101, men mens det blot er en mindre opdatering, er det frigivelsen af beta-udgaven af Chrome 61, du skal holde øje med.Ifølge Chromium.org er der nu åbnet op for Payment Request API’et, hvilket gør det muligt for webudviklere at tilbyde de besøgende direkte adgang til betaling via Android Pay på siden.Selvom Googles betalingsløsning endnu ikke er tilgængelig i Danmark, er det denne type funktioner, der kan løfte Chrome-browseren yderligere - og mon ikke også Danmark er i kikkerten hos Android Pay-teamet nu, hvor Apple Pay er på vej til Danmark?Den nye Chrome 61 Beta gør det i Android-udgaven også lettere for udviklerne at give brugerne mulighed for at dele indhold via sociale medier. Det kan nu ske via den indbyggede dele-funktion i Android frem for kun via dele-knapper på websiden, som hidtil har været fremgangsmåden.En af de mindre udbredte browser, Opera, er netop frigivet i version 47 - og her er der tale om en stabil, færdigudviklet udgave.Virksomheden skriver , at Opera 47 indeholder en håndfuld brugbare nye funktioner.Blandt andet er det nu muligt at eksportere bogmærker, og man kan nu se hele 32 af de senest lukkede faner, hvis man er kommet til at lukke ned for dem lidt for hurtigt.Derudover fremhæver Opera blandt andet forbedringer af designet:“Vi har styrket farverne og brugergrænseflade. For bedre at komplementere vores 'dark theme', har ikonerne (favicons) fået lidt lysere farver, så de er mere synlige på din bogmærke-liste,” lyder det blandt andet.En af Operas nærmeste konkurrenter, Vivaldi-browseren, udkom i sidste uge i version 1.11 Blandt de vigtigste nye funktioner er muligheden for at kunne slå GIF’er fra (ja, det har altså taget overhånd med de GIF’er), en forbedret læse-tilstand og nye funktioner for at navigere med musen - det er noget af det, Vivaldi-browseren altid slår på.Derudover har Vivaldis design også fået et løft. Se de nye tiltag i videoen herunder:Endelig er Firefox - den ældre af disse fire browsere - også fortsat under udvikling, selvom den efterhånden har ganske mange år på bagen.Version 55.0.2 er netop blevet frigivet til release channel-brugerne, og den nye udgave kommer blandt andet med understøttelse af WebVR - virtual reality-oplevelser i browseren.Samtidig fremhæves det, at ydelsen er forbedret, så browseren eksempelvis er hurtigere til at starte op.Selve adresse-baren er også forbedret, så det ifølge Firefox bliver lettere at finde det, man søger.Uanset hvilken browser du anvender, er der i dag masser af smarte funktioner, og generelt bliver både ydelsen og designet i browserne hele tiden bedre og bedre. Det er innovation og konkurrence, når det er bedst.På globalt plan har Chrome-browseren ifølge Net Applications i dag en markedsandel på 59,6 procent, hvis man kun medtager desktop-computere.Nummer to er Internet Explorer, der har en markedsandel på 16,5 procent, mens Firefox har 12,3 procent, Edge ligger på 5,6 procent og Safari på 3,6 procent.Medtager man smartphones og tablets, får man i sagens natur et lidt andet billede - ikke mindst Safari vokser så markant i markedsandelen.