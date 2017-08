Indsigt: Tre vigtige konklusioner om Nokias splinternye top-smartphone

HMD Global har netop lanceret sin comeback-telefon for Nokia, Nokia 8, men er vilde specifikationer nok i dag til at komme ind på markedet?

Nokia 8

Nokia har netop lanceret ny topmodel, Nokia 8.Nokia 8 er den fjerde af slagsen i selskabets forsøg på at komme tilbage i mobilbranchen, som Nokia engang dominerede som verdens uden sammenligning største mobilproducent.Det finske selskab blev dengang taget med bukserne nede af smartphone-bølgen, der blev skudt i gang i 2007 med lanceringen af den første iPhone.Dengang satsede Nokia på den forkerte hest og valgte Windows 8 som styresystem til alle sine smartphones, og ja… resten er historie.Efter Microsoft vanvittige nedskrivning efter opkøbet af Nokias mobilafdeling, genopstod Nokia i selskabet HMD Global, der udvikler telefonen i Finland. Telefonerne samles af Foxconn i Kina.HMD Globals nye Nokia-telefoner henvender sig til dem, der leder efter en velfungerende Android-telefon uden dikkedarer med et skvat nostalgi til en god pris.Det er ikke uden grund, at alle de nye Nokia-telefoner har det samme buede plast og metalkroppe som Nokias nu afdøde Lumia-telefoner.Med Nokia 8 har HMD Global/Nokia nu en telefon i alle prissegmenter med den billige og meget skrabede Nokia 3 til 1.199 kroner og Nokia 8 til formodede 4.500 kroner.Nokia 8, den nyeste i flokken, er en toptelefon i samme kategori som Samsungs S8, Huaweis Mate 9 Pro eller HTC U 11, men altså til en lavere pris.Ud over nostalgi og pris er Nokia-telefonernes fordel deres software.HMD Global har undladt at fylde telefonerne med unødvendig software, hvilket betyder, at telefonen føles hurtigere, da den ikke skal bruge energi på unødvendige animationer, og at opdateringer fra Google hurtigere kan sendes ud til forbrugerne.Det betyder, at du hurtigere vil få nye funktioner fra Google, men også hurtigere modtage sikkerhedsopdateringer, end du vil på eksempelvis Samsungs telefoner.Den seneste lancerede telefon, Nokia 8, er i højere grad en telefon, som skal konkurrere med Samsungs Galaxy S8 eller HTC U 11 om din gunst, og her bliver det en kamp op ad bakke for Nokia, bevæbnet med nostalgi eller ej.Nokia bringer ikke særlig meget nyt: Her er ingen buede skærme eller irisskannere, ingen kanter man kan klemme på eller skærme, der dækker hele fronten, og ydeevnen er op niveau med de eksisterende telefoner fra konkurrenterne.Her er blot en række Nokia-smartphones med forskellige specifikationer, som hver især gør det godt med de evner, som de har og alle til fornuftige priser.Det er tvivlsomt, om disse fire telefoner er nok til at kickstarte et regulært comeback - ikke fordi de er dårlige telefoner - vi har endnu til gode at teste dem, men det ser positivt ud - men fordi markedet i dag er så presset.Ud over de to nuværende giganter på Android-markedet, Samsung og Huawei, skal Nokia-mærket også slås med OnePlus, et andet selskab, der producerer gode og enkle Android-smartphones til en lavere pris end de to giganter.Hvorfor skal man forbruger vælge en Nokia 8, når man kan få en tilsvarende OnePlus 5 til en lavere pris?Det korte svar er nej, det lange er tjoh.De fleste producenter står i dag bag håndværksmæssigt gode smartphones, og det er småting, der adskiller telefonerne fra hinanden.Vi har før set producenterne udgive glimrende og fremragende smartphones, som ikke har betydet, at salget har matchet.Sidste år udgav HTC sin HTC 10, som i vores øjne var en af de bedste telefoner overhovedet i 2016, men som langt fra nåede HTC’s ønskede salgstal.Det har betydet, at HTC's telefoner nu kun sælges hos Elgiganten og ikke hos teleudbyderne.Det samme skete i år med LG, der lancerede sin LG G6 kun ganske kort tid efter Samsungs seks millarder kroner tunge marketingsmaskine var begyndt at promovere Samsung Galaxy S8.Og dertil kommer OnePlus, som med sin frække og direkte marketing og skarpe pris har budt ind med et rebelprodukt til dem, der ikke vil betale for en dyr smartphone, og Huawei har bidt sig ind på markedet som et alternativ til Samsung.Først og fremmest bliver spørgsmålet om, hvorvidt det gamle brand stadig holder, en prøve for Nokia.Tror forbrugerne på, at det nye Nokia er lige så godt som det gamle? Eller er de i tvivl efter Nokias spektakulære nedtur?Hvis det viser sig at være rigtigt, kan det godt være, at Nokia kan kæmpe sig op til at blive en egentlig spiller på markedet.Vi hilser i hvert fald Nokia velkommen tilbage. Du har været savnet.