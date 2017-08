Office 365-bekymring: Løsningen er nu så komplet at Microsoft-partnere får alvorlige problemer

Microsofts Office 365 er efterhånden så komplet en løsning, at mange it-virksomheder, der tidligere har baseret deres forretning på netop Office 365, kan få store problemer.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

En række it-virksomheder, der har baseret deres forretning på Microsofts Office 365, får alvorlige udfordringer, hvis Microsoft bliver ved med at eliminere de mangler, der er og tidligere har været i Office 365.Sådan lyder budskabet fra Tony Pepper, der er administrerende direktør og medstifter i virksomheden Egress, i det britiske medie Computing “Man skal passe på, for ellers udvikler Microsoft tre eller fire gange det, man allerede har - og det behøver ikke at være en hel masse mere - og pludselig forsvinder mulighederne for en masse startups.""Microsoft har virkelig gjort en stor indsats over de seneste fem år,” siger Tony Pepper til Computing.Frygten for hvad Office 365 og Microsofts mange andre cloud-satsninger ville komme til at betyde for partnerne, eksisterede allerede i 2011, da it-giganten for alvor tog hul på en ny epoke i virksomhedens historie og meddelte, at man ville gå 'all in' med cloud computing.Det viste sig dog, at der stadig var masser af muligheder for at drive en forretning med fokus på at levere løsninger til og implementering af blandt andet Office 365.Skal man tro opråbet i Computing, nærmer vi os dog nu et stadie i udviklingen af Office 365, hvor en del mindre it-virksomheder og startups risikerer at få alvorlige udfordringer.Det skyldes ganske enkelt, at Microsoft selv er blevet så dygtig til at løse de problemer og mangler, der tidligere eksisterede i Office 365, hvor en tredjepartsleverandør så kunne komme på banen med eksempelvis et smart værktøj, der kunne hjælpe brugeren med det konkrete problem.“Men Microsoft har virkelig sat fokus på det nu og gør en masse ting. Traditionelt ville du så følge op med at sige: Ja, men Microsoft gør det ikke ret godt. Men det er ikke længere tilfældet. I dag gør de en masse ting, og de gør det godt,” udtaler Tony Pepper fra Egress om Microsofts egne udviklere inden for Office 365.Han siger samtidig, at det ikke bare handler om applikationer, for Microsoft er også begyndt at satse langt mere på lokale datacentre i eksempelvis Storbritannien, hvilket så giver udfordringer for de lokale hosting-virksomheder.