Syv spørgsmål du skal kunne besvare, hvis din tech-virksomhed skal få succes

I bogen Zero to One formulerer den kontroversielle investor Peter Thiel syv spørgsmål, som enhver virksomhed bør kunne besvare. Har din virksomhed mon gode svar på hans spørgsmål?

Zero to One er skrevet af Peter Thiel og Blake Masters. Udgivelsesår: 2014. Forlag: Crown Business. Antal sider: 244. ISBN 9780804139298

Den amerikanske investor Peter Thiel har gjort det at være kontrær til en dyd. Ja, nærmest til en ideologi.Noget, han cementerede sidste år, da han - som en af de få i Silicon Valley - valgte at støtte Donald Trump i kampen om at blive USA’s præsident.Hans kontrære verdenssyn spiller også en central rolle i hans bog Zero to One, der var en del af denne skribents sommerferie-læsning. Her forklarer han, at han til jobsamtaler altid stiller spørgsmålet:“Kan du give et eksempel på en væsentlig sandhed, som de fleste mennesker vil være uenige med dig i?”Spørgsmålet er en øvelse i at tænke ukonventionelt, og ifølge Peter Thiel er netop det hemmeligheden bag den gode forretningside. At du kan se noget, som andre ikke kan se.For ifølge Peter Thiel er en virksomhed i bund og grund en konspiration. En konspiration bestående af folk, der har opdaget en sandhed, som resten af verden endnu ikke har set.I bogen analyserer Peter Thiel blandt andet, hvorfor clean-tech-sektoren kollapsede i starten af dette årti.Det gør han ved at stille syv spørgsmål, som alle virksomheder ifølge ham bør kunne besvare.Selvom Peter Thiel fokuserer på startups i clean-tech-sektoren, er spørgsmålene relevante for alle, der beskæftiger sig med innovation og produktudvikling.Ifølge Peter Thiel er banebrydende teknologi defineret ved, at den kan skabe forbedringer, der er op til 10 gange bedre end de eksisterende alternativer.Timing er helt afgørende for en virksomheds succes. Ifølge Peter Thiel gik de fleste cleantech-virksomheder ind på markedet med den forudsætning, at det var et marked, der var i gang med samme eksplosive udvikling, som markedet for mikro-processorer oplevede i slutningen af 70’erne.Problemet var blot ifølge Peter Thiel, at clean-tech som eksempelvis solceller ikke følger Moores lov, der har dikteret den hastige udvikling for mikroprocessorer. Derfor tog det alt for lang tid, før teknologien fik det nødvendige modenshedsniveau.Peter Thiel mener grundlæggende, at alle gode forretninger skabes ved at opnå et monopol.Derfor skal du ikke starte med at tage en lille bid af et stort marked. I stedet skal du starte med et lille marked, som du vil være i stand til at sætte dig tungt på, og herfra kan du udbygge din markedsposition.Eksempelvis startede Facebook, som Peter Thiel investerede i allerede i 2005, med at blive det førende sociale medie på Mark Zuckerbergs eget universitet, Harvard.Herefter blev Facebook det førende sociale medie for universitetsstuderende, og til sidst overtog Facebook verdensherredømmet.Thiel advarer dog om, at mange iværksættere ofte opbygger falske fortællinger om små markeder, som de vil være i stand til at dominere. Men hurtigt opdager de, at de i virkeligheden konkurrerer på et stort og blodigt marked, hvor de ikke har en chance.Du skal spørge dig selv, om du har et team med kompetencerne til at skabe produktinnovation. Det er ingeniørerne, der gør forskellen i en tech-virksomhed. Derfor var det også et rødt flag for Peter Thiel, at de fleste clean-tech-startups blev drevet af teams, der kun sjældent havde en baggrund i tech.Peter Thiel gjorde den umiddelbart banale observation, at de fleste clean-tech-virksomheder blev ledet af mænd i jakkesæt, hvilket langt fra er standardpåklædning for Silicon ValleysDerfor vedtog Peter Thiels venturekapitalfirma, Founders Fund, en politik om, at man ikke investerede i clean-tech-virksomheder, hvor grundlæggerne mødte op til møder i jakkesæt.Du tror måske, at dit produkt taler for sig selv, men det gør det sjældent. Derfor bør du have en metode til at distribuere dit produkt og komme tættere på dine kunder. Du kan ikke forvente, at viralitet er tilstrækkeligt.Mere konkret skal du spørge dig selv: “Hvordan ser verden ud om 10 eller 20 år, og hvordan vil min forretning passe ind i den verden?“Ifølge Peter Thiel var de fleste clean-tech-virksomheder ikke i stand til at besvare det spørgsmål korrekt, fordi de fuldstændigt undervurderede den effekt, som 'fracking' havde på energipriserne. Fracking er en ny metode til at udvinde naturgas, der vandt frem i 00’erne, og den var ifølge Peter Thiel med til et presse energipriserne så langt ned, at vedvarende energi ikke var i stand til at konkurrere på prisen.De bedste virksomheder bygger ifølge Peter Thiel på hemmeligheder. Det vil sige helt specifikke årsager til, at de bliver en succes, som andre ikke er i stand til at se.Hvad er din hemmelighed?