Professor: Omstridt offentligt it-system blev valgt på mangelfuldt grundlag

Grundlaget for valget af Epic som leverandør til Region Hovedstadens omstridte EPJ-system er mangelfuldt, mener professor.

Leverandøren af Region Hovedstadens store EPJ-projekt, Sundhedsplatformen, blev valgt på et mangelfuldt grundlag, mener professor på IT Universitetet, Søren Lauesen.Over for sitet IT Watch peger han på en række fejlslutninger i det indstillingsnotat, der i 2013 dannede grundlag for valget af it-selskabet Epic som leverandør af systemet.Ifølge ham er der i vurderingen for eksempel ikke nogen vurdering af, om Epic-projektet er en god forretning, da det indregnede overskud alene skal komme af gevinster ved lavere tidsforbrug per opgave på grund af systemet.Det er der imidlertid intet, der tyder på er tilfældet i dag, lyder det fra Søren Lauesen, da man ikke har taget højde for, at personalet ikke arbejder hurtigt i et nyt system fra den dag, hvor det tages i brug.“Derimod tyder det på, at de brugere mere tid, end de gjorde før,” siger han til IT Watch.Samtidig peger han på, at en større del af arbejdet med indførelsen af Epic bliver lagt over på lægerne, der selv skal indtaste og registrere data.Det er noget, som de tidligere har brugt sekretærer til."Vi har bare vekslet få billige sekretærtimer til flere dyre lægetimer," siger han.