Det er nu, du skal slå til: Disse to 'fremtids-teknologier' er pludselig blevet til gyldne forretningsmuligheder for dig

Vi har set det før: At en ny teknologi buldrer ind på verdensscenen. Alle taler om den, alle mener noget om den, forventningerne er tårnhøje - og til sidst er man næsten ved at brække sig ud over tastaturet, hvis man hører teknologien blive nævnt bare én gang til.Uden at sige for meget var det for år tilbage det, der skete med cloud computing, og vi har også set det med både big data, internet of things og kunstig intelligens i de senere år.Men netop som brækfornemmelsen er begyndt at aftage lidt igen i takt med, at snakken om den konkrete teknologi-trend løjer af, sker der ofte noget interessant:Pludselig er teknologien og markedet modnet, løsningerne er konkrete og kan levere værdi, og det er ikke bare en masse snak, men faktisk helt konkrete forretningsmuligheder, det handler om.Det er der, vi nu er ved at være med virtual reality og til dels også augmented reality.Der er nemlig flere ting, der indikerer, at virtual reality - efter først at blive udråbt til at være FREMTIDEN og blive hypet helt op i de tyndeste luftlag, for så at forsvinde lidt fra den øverste del af tech-agendaen i et stykke tid - nu lægger an til det helt store gennembrud i erhvervslivet.Denne situation er illustreret i Gartners hype cycle for 2017, som vi skrev om for nogle uger siden:Gartner vurderer med hype cyclen, at virtual reality nu som teknologi har bevæget sig videre fra 'skuffelsens dal', og at VR-løsningerne inden for to til fem år vil indfri det potentiale, der ligger i dem.Augmented reality er også godt på vej, men her vurderer Gartner dog, at der trods alt vil gå fem år eller mere, før løsningerne for alvor er der, hvor de bør være.Her taler vi ikke (kun) om, at du kan glæde dig til en endnu mere overbevisende VR-oplevelse, næste gang du besøger en forlystelsespark, eller om mere fascinerende VR-baserede spil til dagligstuen.Både virtual reality og augmented reality er top-relevante teknologier i rigtig mange virksomheder og industrier.Om det så er i produktionsvirksomheder, i ingeniørens arbejde, i sundhedssektoren eller til træning af fremtidens piloter, så kan de her teknologier levere reel forretningsværdi.Det understreges også af, at flere analysefirmaer nu vurderer, at markedet for virtual reality og augmented reality vil være præget af ekstremt høje vækstrater i de kommende år.Ifølge IDC vil i 2017 bliver investeret omkring 11,4 milliarder dollars i AR/VR-produkter. Det tal vil stige til omkring 215 milliarder dollars - cirka 1.350 milliarder danske kroner - i 2021. Der er dermed udsigt til, at den årlige vækst vil være på over 100 procent.Med den slags vækstprognoser har producenterne af VR- og AR-udstyr god grund til at trykke speederen i bund med innovationen og udviklingen - og det er præcis, hvad de gør netop nu.Det mest synlige eksempel på det er nok selve de VR- og AR-briller, der danner udgangspunkt for løsningen.Her handler kapløbet ikke mindst om at kunne levere den højeste opløsning, og som vi har fortalt, betyder det, at brillerne nu får 4K/Ultra HD-opløsning - og på sigt også en 8K-opløsning.Samtidig sker der betydelige forbedringer inden for strømforbrug, størrelse og pris i forhold til selve brillerne.Det er blot den teknologiske platform, og selve løsnings-elementet er måske det mest interessante. Det er her, at din it-organisation, softwareleverandørerne og konsulenthusene skal på banen og komme på med de gyldne idéer til, hvordan brillerne kan anvendes af dine medarbejdere.Virtual reality og augmented reality er alt andet end digitalt tant og fjas. Faktisk kan det være de to mest interessante teknologiske muligheder for din virksomhed netop nu.Den erkendelse er mange virksomheder allerede nået frem til.I en ny analyse blandt 455 amerianske virksomheder, som ABI Research står bag, kan man eksempelvis læse, at mens kun fire procent i dag anvender VR-løsninger, så er 85 procent af virksomhederne i gang med at undersøge mulighederne.