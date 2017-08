Irland slår sig i tøjret: Vil ikke være med til at opkræve skatte-milliarder fra Apple

Irland afviser at hjælpe EU med at opkræve de 97 milliarder kroner, som EU forlanger, at selskabet betaler for skatteunddragelse i Irland.

Annonce:



Annonce:

EU’s krav til Apple om tilbagebetaling af 97 milliarder kroner i ikke-betalt skat er uberettiget, og Irland vil ikke være med til at opkræve bøden.Det siger Irlands finansminister, Paschal Donohoe, til den tyske avis Frankfurter Allgemeine.Til avisen peger han på, at Irland ikke er ‘global skatteopkræver,’ ligesom han siger at Apple ikke har brudt hverkken irsk eller europæisk lov.Ifølge ministeren har den ordning, som Apple har anvendt, nemlig været tilgængelig for alle virksomheder. Den har ifølge ham dermed ikke været specielt skræddersyet til Apple, som der ellers har været beskyldninger om.Ifølge Paschal Donohoe vil Irland dog opkræve pengene fra Apple, men de vil blive placeret i en fond, hvor de skal stå, mens sagen færdigbehandles i EU.Apple ankede i december beslutningen om tilbagebetalingen af det store beløb til EU-domstolen, der er den næsthøjeste juridiske instants i EU.Selskabets topchef, Tim Cook, har tidligere betegnet afgørelsen som 'politisk lort' ['total political crap'], mens Irland også for et år siden meddelte, at landet ville forsøge at få EU til at annullere dommen.Centralt står en særaftale mellem Irland og Apple fra 2003 til 2014, der gav Apple en rekordlav skatteprocent på 0,005 procent i Irland. Det svarer til, at Apple har betalt 50 kroner i skat for hver million kroner på bundlinen i Irland, hvorfra Apple har faktureret en meget stor del af den europæiske omsætning.Apple beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere i Irland, og selskabet har truet med at trække sig ud af Irland på grund af EU's fremfærd mod selskabet.I Irland er man bange for, at dommen vil få de øvrige selskaber, der har nydt godt af den såkaldte 'double irish'-model til at finde nye græsgangeIrland huser de europæiske hovedkvarterer for store it-selskaber som Google, Microsoft, Dell, Dropbox, eBay, Facebook, LinkedIn, Oracle, Paypal, Twitter, Uber og Airbnb.Ingen af dem er involveret i skattesager som den, Apple er rodet ind, men det må regnes for givet, at også de har lukrative skatteaftaler med Irland, da flere af dem fakturerer ud fra Irland til kunder overalt i Europa.I et åbent brev fra det irske finansministerium lyder det fra den irske regering, at EU-Kommissionen har misforstået sagens rette sammenhæng.Du kan læse dette brev her: Explanation of the main lines of argument in Ireland's annulment application lodged with the General Court of the European Union on 9 November 2016. Det ligger på linie med Irlands tidligere udmeldinger, som du kan læse mere om her:Den normalte irske selskabsskat ligger på 12,5 procent, men flere af de store amerikanske selskaber med europæisk hovedkvarter i Irland har anvendt en teknik, som bliver kaldt for 'double irish,' hvor selskaberne har udnyttet en særlig regel, der har betydet, at Irland ikke har opkrævet skat på indkomst fra datterselskaber af irske virksomheder.Med modellen kan et selskab således oprette to irske datterselskaber, hvoraf det ene får adresse i typisk skattelyet Cayman Island, hvorfra opgaverne udlicensieres til det andet selskab, der så har adresse i Irland.Her er fidusen, at det første selskab med de særlige irske regler ikke regnes for skattepligtigt.Du kan læse mere om 'double irish'-modellen her.