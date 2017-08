Morgen-briefing: Bejlere interesserede i at købe Nets / MobilePay trækker lod om tilbagebetaling af penge / Dansk folkeskole indfører computerspil som fag / Københavns Universitet får tæv af Datatilsynet

Bejlere interesserede i at købe Nets. MobilePay trækker lod om tilbagebetaling af penge. Dansk folkeskole indfører computerspil som fag. Københavns Universitet får tæv af Datatilsynet. Danske topchefer optrapper kamp mod hackere.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Interessen for at købe den danske betalingskæmep Nets er ‘stadig varm,’ skriver Børsen, der peger på, at prisen holdes oppe af, at konsolideringen i sektoren er ‘brandvarm.’Det har tidligere været fremme, at kapitalfondene Hellmann & Hellmann, Nordic Capital og Permira har kigget på selskabet.“Der har ikke været nogen meddelelse, der afkræfter interessen. Det skal der være, hvis den falder bort, så man bør tro på, at der stadig arbejdes på det,” siger Nets-topchef Bo Nilsson til avisen.MobilPay indfører en ny funktion, MobilePay Back, der gør det muligt at få refunderet hele det beløb, som man netop har betalt med løsningen.Betingelsen er, at man anvender MobilePay til at betale i en butik eller via en app.Brugeren vil i givet fald straks få besked om, at MobilePay refunderer hele det betalte beløb - dog maksimalt 1.500 kroner. ‘Vinderne’ findes via en algoritme.Baggrunden for MobilePay Back er, at MobilePay for tiden er i indædt krig med ikke mindst det mobile dankort om at blive danskernes foretrukne, mobile betalingsløsning.Cosmosskolen i Esbjerg indfører computerspil som fag for skolens 7. og 8. klasser.Undervisere bliver computerspillere fra ‘Tricked eSport,’ der ifølge skolen er blandt landets bedste udøvere af ‘esport.’Det kommer altsammen til at ske på skolens eSportlinje. Ifølge skolen styrker computerspil koncentrationsevne, reflekser, vedholdenhed, strategisk sans, lederskab og teamwork, som det hedder.“En del af skolereformen er at indføre understøttende undervisning, der blandt andet skal sigte bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Her passer eSport rigtig godt ind, fordi det fremmer en række kompetencer og færdigheder, som eleverne kan bruge på tværs af fagene,” lyder det fra skoleleder Morten Mærsk Schmidt.Datatilsynet uddeler tørre tæsk til Københavns Universitet, efter universitet har offentliggjort navne og CPR-numre på 277 studerende.I en udsendt gennemgang af sagen skriver Datatilsynet, at det finder det ‘meget beklageligt,’ at universitetet har gjort oplysningerne tilgængelige for uvedkommende.Oplysningerne var tilgængelige i under time i et lukket system, mens en automatisk genereret kopi nåede at eksistere i fire dage, inden den blev slettet.Det ændrer dog ikke på kritikken, lyder det fra Datatilsynet, der ikke vil gøre mere ved sagen.Indsatsen mod hackerne er rykket helt op på dagsordenen for danske topchefer efter det store Petya-angreb mod A.P. Møller-Mærsk, som har fået direkte konsekvenser for selskabets økonomi.Det kan du læse mere om her: Børsen har talt med en række topchefer, der alle udtrykker bekymring.“Mærsk-angrebet har gjort stort indtryk. Det er et formidabelt selskab med højt kvalificerede ansatte, så jeg går ud fra, at de selv blev meget overraskede over hændelsen. Vi har efterfølgende gennemgået vores egne systemer, men der er ingen garanti for, at vi ikke selv kan blive udsat for sådant et angreb i fremtiden," siger Cees 't Hart, topchef i Carlsberg, til avisen.Nogenlunde samme meldinger kommer fra Grundfos, Vestas, Coloplast og Nets.