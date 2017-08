Ny feature i iOS 11: Sådan tilkalder du hjælp og undgår misbrug af dit fingeraftryk

Apple lancerer en ny iOS 11-feature, der kan vise sig at være praktisk i nødsituationer.

Når Apple i næste måned udseender den helt nye version af iPhonens styresystem, iOS 11, får systemet en ny funktion, der kan hjælpe dig i nødsituationer.Det skriver blandt andet den amerikanske teknologi-blog Techcrunch I en nødsituation kan du med fem hurtige tryk på din iPhones tænd og sluk-knap få adgang til en såkaldt “emergency sos”-skærm, der gør det let for dig - eller en person der finder din iPhone i forbindelse med en ulykke - at ringe op til alarmcentralen.Har du forsynet din iPhone med sundhedsdata om eksempelvis blodtrype, medicin og diagnoser, får du også let adgang til dem.Den nye skærm gør det samtidig muligt hurtigt at deaktivere Apples fingeraftryksskanner Touch-ID.Det kan ligeledes være praktisk i nødsituationer, hvor man eksempelvis kan forestille sig, at en overfaldsmand vil forsøge at tiltvinge sig adgang til din telefon via dit figneraftryk.Techcrunch oplyser ligeledes, at det bliver mere og mere almindeligt, at betjente i tolden kræver, at få adgang til rejsendes smartphone. Og ifølge Techcrunch har politiet kun tilladelse til at få adgang via dit fingeraftryk. De må derimod ikke bede om dit password.